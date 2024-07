Además del BCB, Impuestos Nacionales también le inició un juicio penal al activista Virginio Lema

Lema resaltó que la denuncia de Impuestos también carece de fundamento, porque él no pidió no pagar impuestos, simplemente lanzó una pregunta.

Fuente: ANF

Virginio Lema, abogado y excandidato presidencial, fue denunciado el viernes por el Banco Central de Bolivia (BCB) por supuestamente difundir información falsa, pero también Impuestos Nacionales le abrió otro proceso penal ese mismo día por hacer una pregunta a través de la red social TikTok.

“El día viernes han presentado una segunda denuncia, justamente por otro TikTok me denunció Impuestos Nacionales. Estoy en un juicio con Impuestos Nacionales por haber hecho un TikTok. En este TikTok en ningún momento pedí que la gente no pague impuestos, sino que pregunté que qué opinaba la gente sobre lo que se estaban proponiendo en ese momento las entidades cívicas de Santa Cruz de no pagar impuestos. Hice esa pregunta, y me hicieron un juicio”, indicó Lema en Correo del Sur Radio.

Lema, quien también es comunicador social de profesión, mostró el 3 de junio en su cuenta de TikTok un documento con el que sostuvo que Gobierno comenzó a imprimir 18 mil millones en billetes nacionales de forma irregular y advirtió de una posible inflación. El BCB indicó que esa operación se trata de una reposición regular de los billetes desgastados.

“La cantidad de billetes que circulan en el país es entre Bs 54 mil millones y Bs 64 mil millones; es decir, están comprando un 30% más de billetes. Y el presidente salió a decir que los billetes que se están comprando es para reemplazar los billetes viejos. Es decir, ¿van a quemar el 30% de los billetes que tiene Bolivia? Esa es la pregunta”, cuestionó el activista.

Respecto al otro proceso, Lema resaltó que la denuncia de Impuestos también carece de fundamento, porque él no pidió no pagar impuestos, simplemente lanzó una pregunta.

“En Bolivia, si tú no pagas impuestos no vas a la cárcel, pero si dices que no vas a pagar impuestos, entonces vas a la cárcel, eso es una locura. Eso es lo que el MAS y los mecanismos de persecución que tiene este Estado delincuencial”, denunció.

El acusado aseguró que acudirá a todas las audiencias que sea convocado por la justicia ordinaria para defender su inocencia.

