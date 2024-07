ADN elegirá dirigentes nacionales en Tarija para encarar su etapa electoral

Fernando Barral Zegarra/Bolinfo/Tarija//

Fuente: El Periódico

El partido político Acción Democrática Nacionalista (ADN) fundado por el extinto militar, Hugo Banzer Suarez, en asamblea nacional este miércoles en Tarija elegirá a sus nuevos dirigentes nacionales.

“Se lleva a cabo en Tarija, empieza en la mañana, con el único fin de elegir a la nueva dirigencia nacional de ADN”, confirmó el dirigente departamental de este partido, Rafael Canedo Trigo, al invitar a su militancia participar del evento.

Consultado si no perdieron su sigla, respondió que no, sucede que este partido tiene muchos enemigos que hacen correr la voz de que ADN no existe, pero está “vivito y coleando” por eso elegirán a su dirigencia nacional, llegan delegados de los nueve departamentos.

Estará el jefe nacional Freddy Terrazas, acotó al añadir que también se conformará el tribunal de honor de este partido y el Defensor del Militante, además de elegir a los tres subjefes que tienen como organización política nacional.

Preguntado si Canedo postulará a cualquiera de los cargos, negó esa posibilidad y aclaró que hay la decisión de que todos los antiguos de ADN tienen que ceder su posición porque ya cumplieron su misión y quieren que venga gente joven.

Canedo insistió que ADN ha estado activo, el ejemplo es que el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, fue elegido en este cargo con la sigla de ADN, su agrupación política hizo alianza electoral con los adenistas para postular como alcalde y ganó.

El dirigente aseguró que esta organización política tiene muchos militantes en Tarija, que seguramente se manifestarán en la Asamblea, sobre la elección nacional del 2025, seguramente la dirigencia que se elija en Tarija, oportunamente tomará sus decisiones.

La asamblea de ADN se efectuará en un local al final de la avenida “La Paz” al frente del campo ferial “El Constructor”, precisó al indicar que el problema de la falta de diésel y gasolina en el país, como de dólares deben solucionarse, en base a voluntad.

EL APUNTE

Fallando las cosas

El dirigente ante pregunta de si no hay voluntad en el gobierno para solucionar los problemas, contestó que las cosas están fallando totalmente, “se nota que no hay voluntad para solucionar los problemas de los bolivianos”.

ADN es el único partido en Bolivia que no es de izquierda, “nosotros creemos en la democracia, la economía libre de mercado, respetamos la propiedad privada, estamos en la otra banda, ya no hay izquierdas ni derechas”.

Están los que creen en la democracia y los que creen en las dictaduras, definió.