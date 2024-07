Ajpi reconoce crisis, pero aclara que aún los médicos no trabajan de taxistas y no hay fila para pan

Ante anuncios de movilizaciones de diferentes sectores productivos del país por falta de combustible y dólares, la agenda mediática cambió desde la tarde del 26 de junio.

Fuente: ANF

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS-arcista) Félix Ajpi admitió que “hay crisis económica” en el país, pero resaltó que no está tan grave; una prueba de ello sería la inexistencia de filas para comprar pan o que todavía los médicos y abogados no están trabajando de taxistas.

“Yo no estoy diciendo que no estamos en crisis, pero no estamos haciendo fila para comprar pan. Si llega la crisis, van a sentir qué es la crisis, yo viví en crisis. Entonces, vean, esperen la crisis, pero todavía no estamos haciendo fila para (comprar) pan, todavía nuestros médicos y abogados no están trabajando de taxistas”, argumentó Ajpi a la ANF.

El parlamentario sostuvo que el país no llegó a la situación de 1982 y 1985, cuando el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP) se vio afectado por la hiperinflación en el que la población hacía fila para adquirir alimentos. Resaltó que todavía hay algo para comprar y aún se puede acceder a los dólares.

Parte de la población y políticos de oposición sostienen que el país ya vive una crisis económica producto de la escasez del dólar que afecta a diferentes sectores, como los microempresarios, gremiales y empresas privadas, entre otros.

Juan Enrique Mamani, dirigente intercultural de facción “evista”, argumentó que Luis Arce sumergió al país en una crisis y para tapar esa realidad inventó la falsa teoría del “intento de golpe de Estado” que “nadie” cree.

El dirigente advirtió que está en pausa una movilización y que en cualquier momento se puede activar si es que el Gobierno no soluciona la falta de los dólares y el suministro regular de combustible, principalmente; esas demandas son compartidas de al menos cinco sectores.

“Para las organizaciones sociales, lo que ha pasado el 26 de junio es una cortina de humo para distraer al pueblo de Bolivia. El problema profundo y real que actualmente sufre el país es el tema del desabastecimiento del combustible, el desabastecimiento del dólar”, aseguró Mamani.

El diputado del MAS-evista Freddy López cuestionó las declaraciones del senador Ajpi porque, según él, no se necesita esperar ver filas para determinar si hay o no crisis en el país, cuando la realidad actual de los bolivianos es que ya hay filas para acceder al combustible y a los dólares. “Hay una crisis inminente”, subrayó.

