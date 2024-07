Alcaldía de Santa Cruz anuncia ajustes económicos e incentivos tributarios ante menores ingresos 

El alcalde Fernández afirmó que la escasez del dólar les ocasiona problemas en las licitaciones y compra de maquinarias pesadas, que deben pagar hasta un 60% más que en 2023.

Durante una evaluación del primer semestre de este año, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, anunció este jueves que con el fin de no tener mayores problemas se harán ajustes económicos y hasta se aplicará incentivos tributarios, debido a los menores ingresos que perciben por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), coparticipación e ingresos propios. También manifestó que son afectados por la escasez del dólar, porque las licitaciones se incrementan al igual que las maquinarias pesadas.

“Hemos hecho una evaluación de estos primeros seis meses y el comportamiento de los ingresos por la coparticipación del IDH, ingresos propios y otros, no están en los parámetros, debido a que se tiene un rebaja en los ingresos como la coparticipación, el IDH y los ingresos propios, de los que se tenían un estimado de más de 3.041 millones, de los que restándoles 1.086 millones, lo que muestra la caída del ingreso y que por ello se tienen que hacer ajustes para aliviar la economía”, indicó, durante su evaluación del primer semestre.

Detalló que entre las medidas que se asumirán desde la Alcaldía tiene que ver con ajustes para bajar gastos, ajustes al personal, ajuste a la estructura organizativa, recorte de viajes al exterior y viáticos, para el cual el Concejo debe aprobar una norma que señala que se hagan menos viajes que no sean necesarios; reducción en el uso del combustible y se prohíbe toda compra de materiales que no sean necesarios como computadores y accesorios.

También se refirió que el cambio del dólar, en un mercado paralelo, les está ocasionando problemas y hace que no puedan acceder a licitaciones y ahora tienen contratiempos, debido a que el sistema financiero no les está dando la cantidad de dólares que necesitan al precio oficial, ya que los contratos que hacen es en bolivianos y los que son en dólares, lo hace al oficial y no al paralelo o el mercado negro, en el que muchos empresarios les dijeron que compraron a 10,30 a 10,50 bolivianos por dólar.

Por ejemplo, citó que compraron maquinaria pesada con un crédito del Fondo de Desarrollo Regional y ahora tienen que adquirir la segunda partida, en el que hay una diferencia entre 2023 y este año con la adquisición de maquinaria pesada, como una motoniveladora que costaba a más de 1,5 millones de bolivianos y ahora les cuesta por encima de 2,6 millones de bolivianos, un 69% de diferencia.

En el caso de una retroexcavadora costaba 765.000 bolivianos y ahora con la escasez del dólar les cuesta más de un millón, una variación del 42% (Ver cuadro).

Como otra medida para recaudar recursos, informó que se promoverá el cobro de la mora tributaria mediante incentivos, misma que suma alrededor de Bs 3.000 millones, que data de hace años atrás. El incentivo tributario iniciará desde este lunes 22 de julio, habrá rebajas desde un 30, 50 y hasta un 100% para la población en general, recursos con los que esperan paliar y cubrir algunos pagos.