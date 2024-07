Alcaldía de Tarija: El puente 4 de julio será concluido en diciembre

Actualmente se tiene previsto el colocado de los torones de acero, colgado y tesado, para luego retirar las pilas provisionales que están debajo de la infraestructura y que este quede colgante

El polémico puente 4 de Julio va tomando forma. Según información proporcionada por el alcalde de Tarija, Johnny Torres, la obra será concluida en diciembre, tanto con accesos e iluminación. Hasta finales del mes en curso prevén acabar con todas las obras civiles y hasta octubre contar con la iluminación. Sin embargo, desde la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) filial Tarija se ratifican al afirmar que la obra no dará solución a los problemas de tráfico vehicular en esa zona.

En una conferencia de prensa, Torres detalló que actualmente la empresa procederá con el anclaje de los torones (cable de acero constituido por un grupo de alambres), el colgado y tesado del puente, y una vez ejecutadas estas tareas, se realizará el retirado de las pilas provisionales de la parte inferior del puente, las cuales serán instaladas en el cauce del río Guadalquivir como disipador de energía y de retención de materia granular.

“En todo caso, en el mes de julio se termina el puente en lo que corresponde a obra civil. No estaba contemplada la fase de iluminación del puente, desde la anterior gestión, es decir, desde quien concibió el puente, entonces se hizo un contrato modificatorio, y más o menos hasta octubre vamos a tener el puente totalmente iluminado”, indicó.

La autoridad aseguró que en el mes de diciembre, mes del encendido de luminarias de navidad, esta infraestructura ya estará iluminada. Resaltó que la misma empresa que se ha adjudicado la parte restante de la obra, es la misma que ejecutará el proyecto de iluminación.

“Primero se adjudicó la finalización del contrato por un monto de 16,9 millones de bolivianos y posteriormente se ha firmado un modificatorio de contrato para la iluminación porque no había, si no hubiésemos hecho esto, hubiésemos tenido que volver a licitar solamente la iluminación y perdíamos ventajas considerables, como la grúa. La actual empresa tiene una grúa gigante”, mencionó Torres, a tiempo de referirse que la iluminación tiene una inversión superior al millón de bolivianos.

En cuanto a los accesos, Torres explicó que la Dirección de Proyectos ha establecido salidas a ambos lados del puente, y que en el lado de la avenida La Banda hay que centrar la rotonda, ya que actualmente quedaría de lado, mientras que del otro lado se tiene previsto vincular con la segunda y tercera vía cortando las jardineras.

“No se va a hacer ninguna obra que cause más impacto a la avenida, nosotros creemos que la solución final es un paso a nivel, pero eso cuesta mucho dinero, recursos que no tenemos”, afirmó.

Torres recordó que el precio original del puente 4 de Julio estaba por los 73 millones de bolivianos, pero que ahora el costo disminuirá, debido a que se han ejecutado las boletas de garantía que suman alrededor de 9,4 millones de bolivianos.

Insisten en que el puente no solucionará el tráfico

El representante de la SIB, Pascual Velásquez, mencionó que a pesar de los avances que tiene esta obra, tiempo atrás ya habían hecho las observaciones a este proyecto, ya que desde un inicio fue mal concebido.

“Tiene una mala ubicación y el servicio que va a dar a la sociedad tarijeña no va a corresponder con lo que todo el mundo quiere. Ahora respecto a los accesos que están construyendo, la verdad que no les queda más que adecuar con el poco espacio que se tiene en ambas bandas para dar conectividad a las calles, y por supuesto que no es la adecuada”, afirmó.

Velásquez señaló que tras conversar con los expertos en viabilidad urbana, se conoce que este puente va a generar embotellamiento, ya que se tiene una rotonda cercana al puente San Martín.

“Es una obra mal hecha, que de alguna forma las autoridades municipales tienen que darle alguna viabilidad, que no es la adecuada como siempre lo hemos dicho”, expuso.

Por su parte, el activista y ambientalista tarijeño, Gonzalo Torres, también ha expresado su disconformidad con el puente 4 de Julio, ya que a su parecer representará un riesgo para las personas que se movilizan en bicicleta.

“El puente, lo mire un taxista, un ingeniero, quien sea, sabe que está mal emplazado, podía haberlo puesto Rodrigo Paz en la punta de Sama y hubiese sido tan inservible como está ahora”, reclamó.

Torres manifestó que esta obra desde un inicio ha tenido serias observaciones y a ello, se suman aparentes hechos de corrupción por su elevado costo que ha tenido a comparación de otras obras civiles que han sido ejecutadas en Tarija.