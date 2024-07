Analista afirma que mala acción de una senadora confirma que el proceso de selección está amañado

Luis Alberto Ruiz dice que la población en su conjunto pide elecciones judiciales y una renovación de la justicia, pero no en las actuales condiciones

Boris Bueno Camacho / La Paz

El analista político Luis Alberto Ruiz calificó de sinvergüenzas a la senadora del Movimiento al Socialismo (MAS), Patricia Arce y al candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el departamento de Beni, Carlos Ortiz, por supuestamente haber incurrido en trampa cuando la Comisión mixta de Constitución evaluaba al profesional, ya que en un video dado a conocer por un periodista paceño se observa que la asambleísta le marcaba las respuestas.

El experto lamentó que el proceso de preselección judicial continúe cuestionado por la falta de transparencia desde su inicio ya que el grueso de la población quiere elecciones para tener nuevos magistrados, pero no en las condiciones actuales cuando existen serias interrogantes sobre la actitud de algunos asambleístas miembros de las comisiones mixtas, quienes se vieron implicados en supuestos casos de favorecimiento que nunca fueron investigados.

“No sé qué es más bochornoso y qué es más delictivo, si la actitud de la senadora de hacer un examen didáctico, digo didáctico porque con el dedo dibuja las respuestas hacia la b, hacia la c y no sabemos que más habrá hecho; pero, además en un acto de sinvergüenzura con el candidato Carlos Ortiz por el departamento de Beni, además, haciendo alarde de su ignorancia supina. ¿Esta es la clase de magistrados que quiere Bolivia? Por supuesto que no”, enfatizó.

El analista cuestionó que no exista respeto alguno por la población boliviana, debido a que sin importar que las sesiones de las comisiones eran transmitidas por las redes sociales de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la senadora Arce favoreció al postulante beniano ‘sin ningún pudor’; dijo, además, que el hecho se agrava porque Ortiz es el presidente del Tribunal Departamental Electoral (TDE) de Beni y pidió a los demás aspirantes no prestarse a ese ‘manoseo político’.

“Colegas, no permitan este manoseo, no sean parte de este circo, no se presten a estos parlamentarios que están manipulando, muchos de ustedes que sí se han preparado van a ser superados por estos candidatos que no han leído no siquiera una revista de Condorito y que han recibido ayuda de una senadora que le ha dibujado las respuestas y lo único que sabe decir después es que un periodista ha sido pagado por el gobierno”, reflexionó.

Ruiz reiteró que sí es importante llevar adelante las elecciones judiciales, así como una reforma parcial de las Constitución Política del Estado (CPE), para cambiar posteriormente la forma de elección de los magistrados de los altos tribunales del Justicia, pero no en las condiciones en que están planteados los comicios en la actualidad con serios cuestionamientos a la transparencia desde un inicio, que hicieron que el proceso de preselección en la ALP pierda total credibilidad.

En marzo pasado se dieron a conocer unos audios que apuntaban al senador Miguel Rejas, presidente de la Comisión mixta de Constitución de la ALP, otros asambleístas e incluso algunos candidatos en los que supuestamente se negociaba el favorecimiento de algunos candidatos para las elecciones judiciales. La denuncia dada a conocer no fue investigada y el proceso continuó pese a los reclamos de otros parlamentarios y sectores de la sociedad.

Posteriormente, en abril, cuando el proceso ya estaba paralizado por un amparo constitucional en contra del proceso, surgió una acusación por redes sociales que fue recogida por los medios de comunicación sobre una supuesta filtración de 125 preguntas elaboradas para los exámenes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Los miembros de las comisiones arguyeron que eran las que se utilizaron en 2017. Y ahí se cerró el tema.

“La justicia se va a cambiar desde la universidad, desde el Colegio de Abogados, comprender que Bolivia necesita una verdadera reforma, pero eso no se va a hacer bajo este modelo de elección, sino a través de una reforma constitucional, porque tarde o temprano iremos a eso, ojalá que sea más temprano que tarde, así no vamos viendo estos circos que dan algunos malos y malas asambleístas”, destacó el analista político.