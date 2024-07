Ante caída de producción de hidrocarburos, experto observa que en el Gobierno haya dos proyectos de ley de incentivos y que esto demore las inversiones que urgen

Ríos afirmó que se debería acelerar el tratamiento, aprobación y respectiva promulgación de una sola propuesta de norma, que además considere la participación de los inversionistas, tomando en cuenta que son los que pondrán la plata.

Lidia Mamani / La Paz

En un contexto de fuerte caída en la producción de hidrocarburos (gas natural y líquidos), el experto y exministro Álvario Ríos observó este lunes que en el Gobierno haya un “desgobierno” en hidrocarburos, porque se tienen dos proyectos de ley para fomentar la inversión de las compañías privadas, lo que confunde y demora las inversiones “urgentes” en el país.

En su criterio, se debería acelerar el tratamiento, aprobación y respectiva promulgación de una sola propuesta de norma, que además considere la participación de los inversionistas, tomando en cuenta que son los que pondrán los recursos que se requieren para la cadena hidrocarburífera, fase que demora entre 8 y 10 años.

“Lo que más me sorprende es que tengamos un proyecto de ley que está trabajando el Ministerio de Hidrocarburos y de repente aparece otra en el Congreso. Entonces esta ecuación no funciona, lo que parece reflejar que hay contraposiciones internas en el Gobierno, porque lo que se debería hacer es introducir un sólo proyecto de ley que sea potable y que realmente atraiga inversiones, sino es una pérdida de tiempo”, consideró Ríos en contacto con Eju.tv.

Enfatizó que la actual Ley 767, de 11 de diciembre de 2015, de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera y su reglamentación, que dispone la creación de un fondo de incentivos que se financiará con el 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), retenidas de los recursos que se dan a las gobernaciones, municipios, universidades y otros, no funcionó en todo este tiempo porque no atrajo inversiones en el sector, por eso es que no se ha revertido la caída de la producción hidrocarburífera. Por lo tanto, se la tiene que derogar.

En ese contexto, el experto sugirió que la única propuesta de norma que se presente a la Asamblea Legislativa, debería tener como base la Ley 3058, de Hidrocarburos, una que genere inversiones con regulaciones simples, que contemple el diferimiento de impuestos, que especifique cómo se usará el fondo, que establezca mejores precios en el mercado interno.

Sobre este último, por ejemplo, comparó que si el Estado importa a 85 dólares el barril de petróleo, pero en el país la producción se remunera a 27 dólares a los que “colocan” la plata, eso genera desincentivo en el sector petrolero y al final no se logrará el objetivo que contemple la futura norma.

Actualmente los recursos que disponen la Ley 767, alcanzan alrededor de 600 millones de dólares, que están en un fondo del Banco Central de Bolivia (BCB).

Las propuestas de normas:

La anterior semana, el jefe Nacional de la Bancada de Diputados, del ala arcista, Jerjes Mercado, presentó un proyecto de ley que busca incentivar la exploración y explotación de hidrocarburos y que el mismo se da por la actual situación del sector petrolero en el país.

Entretanto, en mayo pasado, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, anunció la presentación de un anteproyecto de ley para promover la exploración y explotación de hidrocarburos, fortalecer a YPFB en esta área específica y establecer los mecanismos necesarios para fomentar la inversión de las compañías privadas. En ese entonces dijo que el documento será remitido a la Asamblea Legislativa en las siguientes semanas, misma que se centrará en la reactivación del sector hidrocarburífero.