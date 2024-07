Apagón de telecomunicaciones en Bangladés en medio de fuertes protestas

Yesterday, during clash with security forces, agitated students set fire to a metro rail station in Dhaka, Bangladesh.

🇧🇩 Violentos protestos eclodiram ontem no Bangladesh, com os estudantes a entrarem em confronto com a polícia de choque por causa da quota que permite aos familiares de ex-soldados ocuparem até 30% dos empregos públicos. Houve várias mortes durante os tumultos em todo o país,… pic.twitter.com/R5dAHrIkF6

«THE R3SISTANC3» defaced the websites of the Bangladesh Prime Minister’s Office, the Bangladesh Rapid Action Battalion, and the Bangladesh Bank in an operation called «Operation HuntDown.» pic.twitter.com/rwSD04mBMG

En todos los sitios aparece un mensaje en letras rojas sobre fondo negro que reza: «Operación HuntDown, dejen de matar estudiantes» y «Esto ya no es una protesta, ahora es una guerra», junto a la foto de cinco hombres y dos perros.

Esta jornada se han reportado nuevos episodios de violencia y enfrentamientos entre Policía y manifestantes en casi la mitad de los 64 distritos del país. Los uniformados han disparado balas de goma, granadas sonoras y de gas lacrimógeno, hiriendo gravemente a cientos de estudiantes. Asimismo, el Ejército ha sido desplegado en las calles de casi todo el país.

17 killed, nearly 400+ wounded in clashes between students & police in Dhaka #Bangladesh.

Protestors demand the govt quash 30% quota in govt. jobs given to families of those who fought in 1971 war.

Bangladesh currently faces huge youth unemployment.#Bangladeshstudentprotest pic.twitter.com/R5per8nX0o

