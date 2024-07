Aprehenden a contrabandistas que emboscaron a policías y destruyeron dos vehículos de la Aduana Boliviana

El hecho ocurrió este jueves en la tranca de Aguirre, en Colomi (Cochabamba), cuando un camión de alto tonelaje huyó del lugar y estuvo a punto de atropellar a un funcionario de la Aduana. Mediante un rastrillaje se identificó al motorizado que trasladaba contrabando; sin embargo, un grupo de choque protagonizó una emboscada a la Policía y dañó los vehículos aduaneros.

Efectivos policiales llegan a Villa Candelaria, en Colomi, en el marco de un operativo contra el contrabando. Foto Opinión

El gerente regional de la Aduana de Cochabamba, Hugo Dominguez, dijo que la agresión a policías y funcionarios y la destrucción de dos vehículos del Estado, fue protagonizada por contrabandistas de ropa usada, tras ser descubiertos en esta actividad ilícita. Sin embargo la Policía logró la incautación del camión que portaba la mercadería ilícita, el cual fue entregado al personal aduanero, que solicitó refuerzos de los militares para custodiar el vehículo.

Dominguez reprochó que hayan atentado contra la vida de funcionarios y contra los bienes del Estado. “Tenemos dos vagonetas completamente dañadas, han sido sumergidas en la laguna; sin embargo, la reacción oportuna de nuestra Policía ha logrado rescatar a nuestros funcionarios. No tenemos bajas de consideración, no tenemos lesiones, pero sí se ha dañado los bienes del Estado, dos vagonetas, que ya no van a poder hacer el control aduanero”. Advirtió que los responsables deberán responder ante la ley.

Acción policial

La Policía aprehendió a dos personas, denominados “loros”, quienes operaban como los informantes y guías de los contrabandistas y se trasladaban en motorizados particulares, según la explicación que daba el comandante policial de Colomi, Erick Quisbert.