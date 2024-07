Arce revela que ordenó a Del Castillo no movilizar a la Policía para evitar enfrentamiento con las FFAA

El ministro de Gobierno explicó que policías armados de distintas fuerzas debían actuar de inmediato si Zúñiga y sus tropas intentaban arrestar al Jefe de Estado en puertas de Palacio Quemado.

eju.tv / Video: Bolivia TV

Juan Carlos Véliz / La Paz

El presidente, Luis Arce Catacora, reveló que el 26 de junio durante la toma militar de Palacio Quemado ordenó al ministro Eduardo Del Castillo que no movilice a la Policía para evitar un enfrentamiento armado que dejó muertos y heridos en febrero de 2003.

“El Ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo) quería movilizar a la Policía para sacar a las Fuerzas Armadas de la plaza Murillo, yo le dije ‘no, no hagas eso, no queremos lo que ha sucedió en febrero de 2003. Yo no quiero retornar a 2003, no saques a la policía’”, detalló el Mandatario en una entrevista con la cadena TeleSur.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El 26 de junio, una fracción de las Fuerzas Armadas encabezada por el general Juan José Zúñiga tomó la plaza Murillo con tanquetas y hombres armados e intentó ingresar a Palacio Quemado. La acción fue catalogada como golpe de Estado fallido y cuyo fin era el derrocamiento del presidente Arce.

En febrero de 2003, durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, se registró un enfrentamiento armado en plaza Murillo entre miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, ésta última se había amotinado en protesta por la imposición de un impuesto al salario.

La refriega dejó más de 30 muertos y decenas de heridos.

«Yo dije, no quiero retornar al 2003, no saques a la Policía, entonces yo me voy me dijo y colgó el teléfono y ustedes vieron cuando llega el ministro de Gobierno y después de haberle tocado (el parabrisas de) la tanqueta del general Zúñiga, sube y me informa que ahí abajo están los tres comandantes de fuerza en una tanqueta», relató.

También puede leer: Pacto de Unidad ‘arcista’ convoca a una marcha en apoyo al Gobierno y rechazo al presunto golpe de Estado

En una conferencia de prensa, el Ministro de Gobierno también informó ayer que un contingente de policías estaba listo para disparar “si las cosas se salían de control”, cuando el Mandatario encaró al general Zúñiga, el principal acusado por el alzamiento armado, en el ingreso a Palacio Quemado.

Del Castillo que al interior de Palacio se encontraban policías armados que impedirían un posible arresto del Presidente por parte de los militares golpistas.