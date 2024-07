Arcistas buscarán consenso en la reunión de lunes, y evistas dicen que es «una trampa»

La diputada Deisy Choque afirmó que en una semana estaría aprobado el proyecto de ley para las judiciales. Mientras que el diputado Héctor Arce asegura que el Gobierno no quiere primarias porque no tienen militancia.

Redacción: Naira Menacho

Fuente: Red UNO

Los diputados arcistas aseguraron que el encuentro programado para este lunes 15 de julio será para lograr consenso y ver la continuidad de las elecciones judiciales, no obstante, diputado del ala evista, califica que se trataría de una trampa.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda (QNMP), la diputada arcista Deisy Choque y el diputado evista, Héctor Arce, lanzaron una serie de acusaciones sobre quiénes son los que no quieren las elecciones judiciales.

“Si hay voluntad política de todos los frentes, en menos de una semana debería estar aprobado, el proyecto de ley planteado por el Tribunal Supremo Electoral, en la Cámara Baja y la Cámara Alta”, sostuvo la diputada arcista Deisy Choque.

Entre tanto, el diputado evista, Héctor Arce, ve que este encuentro entre las agrupaciones políticas, es una trampa y acusó al gobierno de Luis Arce de, ser ellos, quienes siempre obstaculizaron la realización de las judiciales y ahora solo pretenden frenar las elecciones primarias.

“Hoy se muestran como el gran interesado de que se lleve a cabo este proceso de elecciones judiciales. Nosotros tenemos la hipótesis de que es una trampa, por todo lo que hemos visto el que no quiere elecciones judiciales es el Gobierno de Arce”

El diputado evista, afirmó que el mejor escenario para resolver las diferencias políticas sería con las elecciones primarias.

“El señor Lucho Arce tiene con objetivo adueñarse de la sigla del MAS, luego ser candidato si participar en las elecciones primarias y no quiere elecciones porque no tiene militancia”, indicó Arce.

Al respecto, la diputada Choque, acusó a Evo Morales y sus diputados de intentar boicotear las elecciones judiciales.

“Están buscando boicotear las elecciones judiciales para culpar al presidente”, dijo la diputada arcista, quien argumentó que están dilatando el proceso porque ‘quieren llegar hasta agosto para que el Tribunal priorice las primarias’.

El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, convocó a un diálogo a los jefes de bancada, presidentes de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados y a las cabezas de las comisiones mixtas para tratar la viabilidad de las elecciones judiciales. El encuentro está acordado para el 15 de julio a las 14:00.

Fuente: Red UNO