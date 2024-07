Arcistas y opositores buscan “aislar” a Evo de las presidenciales con la suspensión de las primarias, según analista

Basado en la Constitución Política del Estado (CPE), Gómez explicó que el expresidente Evo Morales está habilitado para ser candidato presidencial en 2025 por una “discontinuidad” en su candidatura.

“Han señalado constantemente que (Evo) está inhabilitado, cosa que no es real, el articulo 168 de la Constitución, indica claramente que no hay una reelección de manera continua, pero puede haber otras participaciones de ese candidato de manera discontinua”, explicó el periodista a tiempo de señalar que Evo no fue candidato para las elecciones de 2020 donde ganó Luis Arce por el MAS.

En caso de ejecutarse las primarias, Evo Morales tendrá el apoyo de su militancia para ganar estas elecciones, dice Gómez.

“El arcismo no quiere las primarias, en una competencia entre Evo y Arce, es posible que gané el evismo”, aseguró.

De concretarse la suspensión de las elecciones primarias, Gómez asegura que los partidos políticos y organizaciones acreditadas por el Órgano Electoral perderán su democratización y su pluralidad para elegir a sus propios candidatos.

“Esta decisión deja sin primarias al país, pues los partidos de tres o cuatro dirigentes decidirán las candidaturas y que los partidos no sean democráticos”, dijo.

En el encuentro multipartidario organizado por el TSE, los líderes de los distintos frentes políticos acordaron suspender las primarias en base a un proyecto de ley que deberá ser analizado en la Asamblea Legislativa.