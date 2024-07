Arias denuncia que ‘politicos buitres’ buscan el descalabro del país para luego aparecer como salvadores

El alcalde paceño asegura que la clase política debe anteponer la necesidad del país a los intereses sectarios

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El alcalde de La Paz, Iván Arias, identificó como ‘políticos buitres’ a quienes buscan el descalabro económico del país con la generación de un estado de convulsión mediante las movilizaciones y los bloqueos, para luego aparecer como salvadores, sin tomar en cuenta las necesidades de la población en su conjunto que pide la solución de los problemas que en este momento atraviesa el país y generan una aguda crisis que no es resuelta.

En ese sentido, enfatizó que la talla de los políticos se ve cuando obran en función a los intereses sectarios, sino a las prioridades que tiene Bolivia e identificó a la renovación de la justicia como una de las tareas más importantes que deben ser encaradas cuyo primer paso es la realización de las elecciones judiciales en este año y no así las primarias, aunque sea un elemento trascendental para la consolidación de la democracia.

“La división entre los bolivianos no es el camino, los políticos tienen que pensar que se hace política en base a lo posible, en base a lo que el país necesita ya horita el país está respirando la necesidad de la economía, necesidad de justicia y, ante todo, necesidad de certezas; basta de odios, la gente pide unidad. (…) Los políticos buitres son aquellos que esperan que la economía y la política se hagan desastre para ellos en base a la carroña que haya, aparecer, esa es la solución por el desastre y no es así”, resaltó.

El burgomaestre paceño lamentó el estado de confrontación y división que existe en el país producto de la frustración de la gente que no ve solucionadas sus necesidades y busca culpables de la crisis que la aqueja, a ello se suma la inestabilidad institucional de los partidos políticos que enfrentan procesos de descomposición interna que les impide dar certidumbre y un horizonte de esperanza a la sociedad en su conjunto.

“Estamos en un momento muy crítico, no solo en el MAS que es el más visible que afronta una división, también los partidos de la oposición que se han dividido en cuatro, en cinco, no se logra avizorar un proyecto de unidad; un proyecto de paz, perdón y reconciliación, de justicia transparente y de desarrollo, todos estamos encerrados en nuestro agujero, preservando nuestro espacio, aparecen candidatos por aquí y por allá, esta no es buena noticia”, aseguró.

Remarcó que esa inestabilidad política repercute en la economía del país, porque ahuyenta a los potenciales inversores quienes ven que no existe seguridad jurídica en el país, situación que implica que los líderes de los partidos reflexionen sobre la necesidad de cumplir acuerdos para evitar generar esas malas señales que provocan efectos nocivos.

“No es que la política va por allá y la economía por acá, es una simbiosis. Un ambiente político sano, un ambiente político confiable, por supuesto lleva a la economía por buen rumbo, porque los mecanismos de discusión y discrepancia funcionan, si a eso sumamos que la justicia también funcione es sena quina; pero ahora no funciona ni la política, ni la economía, ni la justicia; estamos en un momento de incertidumbre y los políticos tenemos que sentarnos para pensar en el bien común”, resaltó

Asimismo, recordó a Evo Morales que hay una sentencia constitucional que le inhibe de ser candidato para las próximas elecciones presidenciales y que si insiste en su postulación debe recibir un castigo en las urnas, para hacerle saber que la gente no aceptará más violencia ni los chantajes a los que el exmandatario somete a la nación con su intención de retornar al poder.

Por otra parte, el alcalde paceño reconoció que existe una crisis en las gobernaciones y municipios, por ello, pidió al presidente Luis Arce en la reunión que sostuvieron hace unas semanas el acceso directo a créditos que es evaluado por las instancias gubernamentales y la ampliación del límite de endeudamiento, acciones que permitirán a las entidades territoriales autónomas acceder a nuevas fuentes de financiamiento.

“Estamos haciendo ajustes y recortes en gastos que no son importantes, estamos mejorando nuestra capacidad de recaudación, nuestra autoridad tributaria municipal empezó una campaña muy fuerte en temas como automotores que no pagaban hace más de ocho años, en tema de viviendas estamos a punto de iniciar remates, estamos bloqueando cuentas bancarias, parece agresivo, pero mucha gente se pasa de viva”, puntualizó.