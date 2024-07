Asambleístas discrepan sobre la legalidad de la victoria de Nicolás Maduro

Los opositores aseguran que hubo un fraude como sucedió en 2019 en el país. Para el MAS hay que respetar la decisión de los venezolanos

Alberto Astorga de CC

eju.tv / Videos: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Asambleístas de oficialismo y de oposición tienen lecturas diferentes sobre lo acontecido en las elecciones nacionales de Venezuela la pasada jornada que dieron el triunfo a Nicolás Maduro, quien será ungido nuevamente como primer mandatario en enero del 2025 por un tercer período de seis años al frente de la administración del Estado, lo que extenderá a más de tres décadas la hegemonía del chavismo en ese país.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, rechazó el resultado de los comicios porque asegura que la victoria de Maduro corresponde a un monumental fraude orquestado por el chavismo con la ayuda del consejo electoral de ese país; al respecto, hizo dos puntualizaciones: instó en primer lugar al pueblo venezolano a salir a las calles a defender su voto como se hizo en Bolivia el 2019; y, segundo, que pese a la cuestionada victoria el aliado de Arce queda cada vez más solo en el contexto internacional.

“Este es el actuar de los socialistas del siglo XXI, que realizan fraudes constantemente y, en este caso, han seguido la receta de Evo Morales, pero lo que viene es que el pueblo se levante como acá nos levantamos en 2019 y hemos evitado que se consuma el fraude monumental; asimismo, Maduro está quedando aislado con su fraude, varios países de Latinoamérica rechazan el fraude monumental y se está quedando solo con sus compadres, Evo Morales, Luis Arce, y los presidentes de Cuba y Nicaragua, el cartel de la tiranía”, espetó.

Posición compartida por el jefe de bancada de la agrupación Creemos, Henry Montero, quien recordó que todas las encuestas preelectorales, así como los sondeos de boca de urna daban como un claro ganador al candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo Gonzáles; pero que, debido a que el chavismo, tiene cooptado al poder electoral de su país, los resultados fueron diferentes porque hubo una clara manipulación de los votos.

“Cuando usted no es dueño de la maquinita, cuando los órganos no son independientes como es el caso del Consejo Nacional Electoral por supuesto que los números los pueden volcar, aparentemente hicieron lo mismo que sucedió acá en 2019 y cortaron el sistema; después sale como ganador indiscutible Maduro; entonces, el gobierno y el presidente no deberían avalar este fraude”, aseveró Montero.

Puede leer: Doria Medina acusa a Maduro de fraude electoral y predice violencia en Venezuela

Por su lado, el senador tarijeño Rodrigo Paz (CC) se refirió a Brasil, cuyo gobierno emitió un comunicado en las pasadas horas mediante el cual expresa su satisfacción por la jornada electoral vivida en Venezuela. El asambleísta opositor recordó que en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur), las naciones suscriben una carta democrática que obliga a los miembros de ese bloque a rechazar cualquier gobierno que no sea producto de la voluntad popular.

“Si Lula reconoce la elección de Maduro deja realmente mal parado a Brasil por el hecho de que confiamos, y ahora que estamos en plena relación del Mercosur, hay una carta democrática que tú firmas cuando eres parte del Mercosur, veamos qué dice Brasil al respecto porque eso va a ser fundamental, fuera de que Petro aún no se ha pronunciado lo que genera una doble zozobra para Venezuela”, puntualizó

Según la agencia Reuters, el gobierno brasileño habría enviado su apoyo a Venezuela por lo que denominó como ‘una jornada electoral pacífica’ La información publicada por esa agencia internacional de noticias da cuenta que las instituciones brasileñas declararon que siguieron el recuento electoral y analizaron la publicación de los resultados de cada centro de votos.

Félix Ajpi del MAS

En la vereda del frente, el senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, felicitó al pueblo venezolano que acudió en paz a los centros de votación, hecho que convirtió la jornada de ayer en una fiesta democrática; en cuanto a la victoria de Maduro, indicó que se debe considerar la buena fe de la institución electoral de esa nación y que, mientras no existan las pruebas suficientes, el actual mandatario fue reelegido por decisión de los votantes.

“La oposición protesta, dice que ha habido fraude y que hemos ganado con 70-30, no creo que haya un fraude de esa dimensión, podía haber sido un poco, pero el pueblo venezolano está tranquilo y aceptan la realidad. Algunos gobiernos como el de Argentina, Estados Unidos están alentando a que se podía tergiversar y que haya habido fraude; pero, yo confío en lo que ha dicho el pueblo venezolano y sus instituciones”, afirmó.