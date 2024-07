ASP-B confirma que las navieras incrementaron los fletes de carga hasta en más del 100%

La autoridad de puertos advirtió que este incremento afectará principalmente a los importadores porque ya no podrán pagar en Bolivia sino en el exterior por lo que el costo de los productos importados se encarecerá.

Juan Carlos Véliz / La Paz

La Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B) confirmó que las navieras que operan en el país incrementaron los fletes de carga internacional en más del 100% lo que repercutirá en el costo de las importaciones nacionales y su consiguiente efecto en el consumidor final porque además ya no se podrá pagar en el país sino en naciones vecinas como Perú o Chile.

“Es importante aclarar que no han suspendido los servicios, lo único que han dispuesto es que se pague por los servicios ya no en el país si no fuera del país, específicamente en Perú o Chile que son los puertos por donde generalmente ingresa la carga boliviana. Esto para la logística boliviana es un abuso”, informó el gerente de la ASP-B, Dante Justiniano, en entrevista con Red Uno.

Las navieras MSC, Hapag Lloyd y One (Mercator) anunciaron la suspensión de la recepción de pagos en Bolivia para la importación y exportación en medio de la escasez de dólares y el surgimiento del dólar paralelo.

Para Justiniano se trata de un abuso de parte de las compañías extranjeras que repercutirá en los precios de los productos importados. “Un primer abuso que cometen las navieras es incrementar los fletes navieros a su gusto, sin ningún justificativo lo que hace que el producto que llega al país para el consumidor final se encarezca por ese incremento de los fletes navieros”, alertó.

“Estamos hablando de una diferencia de lo que antes era 3.000 dólares un flete naviero ahora es 7.000 u 8.000 dólares, ese es un primer abuso. Un segundo abuso que se genera en este tipo de disposiciones es que obviamente el tipo de cambio oficial en el país se mantiene vigente y en esa lógica quien va a perder cuando se dispone por las navieras que no se pague en Bolivia sino en otros países es el importador principalmente afectando el movimiento y la logística”, explicó Justiniano.

Bolivia al ser un país mediterráneo depende de las importaciones de ultramar, se estima que el 40% de los productos que consume llegan en barcos y que ahora con el incremento de los fletes se incrementarán también los precios finales.