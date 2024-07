Bermejo: La incertidumbre rodea a la zafra y la agroindustria del azúcar

Ahora, con el fallecimiento del principal accionista de IABSA, Juan Claure, obviamente que hay una ausencia de certezas, confirmó el dirigente de la COD, Jaime Ortiz.

La incertidumbre total rodea a la zafra y la agroindustria del azúcar en Bermejo, la molienda de caña para fabricar azúcar debía comenzar el primero de julio, sin embargo, no ocurrió así, y tampoco hay nueva fecha para este inicio.

La muerte, en Cochabamba, del principal accionista de Industrias Agrícolas de Bermejo SA (IABSA) Juan Claure Severich, hace un par de semanas, desató esta grave incertidumbre, peor si ningún otro director salió a la opinión pública para dar alguna certidumbre.

Reina la incertidumbre, como lo admitió el dirigente de la COD en Tarija, Jaime Ortiz Rodríguez, a pesar de estar firmado el contrato de zafra para el 2024, entre los cañeros proveedores de la materia prima y los industriales.

De acuerdo al contrato, los industriales debían haber comenzado a recibir la caña a partir del 25 de junio, para empezar la molienda el primero de julio, sin embargo, no ocurrió así, “estamos a cuántos días de julio y no pasa nada”, afirmó Ortiz.

El dirigente lamentó que nadie del directorio de IABSA diga nada e informe de qué ocurrirá con la industria y la zafra, para que la gente, incluidos los zafreros, sepan qué hacer y asumir las acciones más convenientes.

Los trabajadores y dirigentes dicen tener información extraoficial de que los industriales no terminaron siquiera de reparar el ingenio para una nueva zafra y molienda de caña, si eso es evidente el panorama es muy desalentador.

“Ahora con el fallecimiento del principal accionista de IABSA, obviamente que hay una incertidumbre fuerte, porque no se sabe quién prácticamente pondrá el dinero para que funcione la industria”, agregó Ortiz al añadir que Claure era quien manejaba todo.

Si bien no era director ni era gerente, era quien manejaba todo, absolutamente todo, era el mayor accionista, “el que movía todas las fichas para que funcione la industria”, agregó el dirigente al añadir que ahora nadie sabe quién se hará cargo de IABSA.

Lo último que se supo es que los cañeros, bajo la dirigencia de Normando Choque, están muy preocupados y están pidiendo que baje el Ministro de Desarrollo Productivo para ver qué va pasar con la industria y la zafra azucarera.

Sin la cabeza de quién manejaba la industria, nadie sabe qué va pasar con las deudas, todo lo que se necesita para el inicio de la zafra, acotó al indicar que cinco son los miembros del directorio y ninguno dice nada ni comunica nada.

Ortiz informó que hay un nuevo gerente en la industria, que nadie conoce y que tampoco comunica nada. La incertidumbre es total, los cañeros no saben si traerán o no gente para el corte de caña, no hay quien les aclare el panorama.