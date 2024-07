Bloquearon ingreso al Banco de Sangre en protesta por despido de funcionarios

“Nos vemos en la necesidad de salir a las calles porque no contamos con el personal, el que quieren despedir, y necesitamos que la población nos ayude para que ellos puedan venir al Banco de Sangre y ser atendidos ”, sostuvo Chávez.

Según el reporte de los dirigentes de los trabajadores, existe la lista de 33 personas que serán apartados de sus funciones , pero hasta el momento 20 ya no forman parte del centro.

No habrá atención de manera general entre el martes y miércoles, cumpliendo un paro de 48 horas.

“Doctor Kramer sea sensible con la población. Desde enero venimos pidiendo que no se mueva al personal capacitado, no contamos con ese personal”, aseveró la dirigente de los funcionarios.

El paro de actividades se unirá al paro de los hospitales de primer, segundo y tercer nivel, donde el personal en salud, como solidaridad a lo que pasa en el Banco de Sangre, se sumará a las protestas.