Bolivia augura jornada de democracia y paz en las elecciones de Venezuela

La comitiva de Bolivia de acompañantes internacionales que participa en las elecciones presidenciales de Venezuela espera una jornada de paz en la que gane la democracia.

Fuente: ABI

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien es parte de la comitiva, dijo que acompañan el proceso electoral “augurando al pueblo venezolano una jornada de paz, una jornada donde triunfe la democracia y donde triunfe la voluntad popular del pueblo”, que este domingo elige a su gobernante, cita un reporte de Ahora El Pueblo.

El diputado del MAS Roy Suárez ponderó el sistema electrónico que permite transparentar el proceso electoral.

“No hay por dónde se pueda hacer fraude, aunque la derecha en Venezuela quiera hacer creer lo contrario”, aseveró Julieta Paredes, del colectivo boliviano Feminismo Comunitario, que está como observadora para los comicios presidenciales de Venezuela.

La ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, Guillermina Kuno, también destacó el proceso electoral en Venezuela.

“Si no nos invitan no podemos ir a insultar”, indicó al aludir a los expresidentes de derecha que no pudieron llegaron a Caracas.

Son cerca de 800 veedores internacionales de varios países e instituciones que presenciarán de cerca las elecciones en el país latinoamericano, entre estos está una comitiva boliviana conformada por organizaciones civiles, sociales y políticas, reflejó el sistema de Radios de los Pueblos Originarios de Bolivia (RPO), que se encuentra en Caracas.

Rdc/Jfcch/Nj