Bolivia rechaza el comunicado ‘inamistoso y temerario’ del gobierno de Milei

La Cancillería considera que el pronunciamiento constituye un exceso que no será aceptado por la gestión actual

El gobierno de Javier Milei emitió un duro pronunciamiento sobre el fallido golpe de Estado. Foto: Abya Yala

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

El Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó de forma enérgica este lunes las inamistosas y temerarias’ declaraciones vertidas por la Oficina del presidente de la República Argentina (OPRA), que emitió un comunicado la pasada jornada en el que cuestiona los hechos acontecidos la semana pasada, porque “el relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto sociopolítico del país latinoamericano”.

En dicho pronunciamiento oficial del gobierno de Javier Milei, se cuestiona la explicación oficial dada en referencia al frustrado golpe de Estado ocurrido el pasado miércoles 26 de junio, que fue protagonizado por el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga al frente de un grupo de militares que tomó la plaza Murillo, cercó el Palacio Quemado e intentó tomar el poder por las armas.

“Bolivia ha decidido soberanamente vivir en democracia, con características interculturales, por lo cual defenderla ante cualquier acto militar que amenace con tanques de guerra y militares armados al Gobierno constituido por el voto del pueblo, es claramente un golpe de Estado. Lamentamos que intereses políticos internos y externos, que ya participaron activamente en el 2019 en la ruptura del orden constitucional, incluso a través del envío de municiones, una vez más intenten amenazar la estabilidad y la institucionalidad del Estado Plurinacional boliviano”, sostiene de forma textual parte del pronunciamiento.

El comunicado de la Cancillería boliviana. https://cancilleria.gob.bo/mre/2024/07/01/16173/

La Cancillería pidió al gobierno de Milei ajustarse a los principios de soberanía y no intervención en asuntos internos de las otras naciones, tal cual rezan las normas y convenios internacionales signados por ambos países y no cometer aseveraciones de forma tendenciosa que constituyen un exceso que no será aceptado por el gobierno boliviano.

“En este contexto, las desinformadas y tendenciosas aseveraciones, sobre una posible existencia de presos políticos, o la posibilidad de inexistencia de un golpe de Estado militar fallido, constituyen un exceso y un negacionismo inaceptable, ante lo que invitamos a informarse y actuar en el marco de los principios de respeto a la soberanía y no intervención en asuntos internos de otros estados, de conformidad a la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional”, exigió en dicha publicación.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó en la nota que la convivencia pacífica y la hermandad entre ambos pueblos no debe ser alterada por ‘intereses mezquinos e ideologías fascistas’, ya que los lazos de amistad entre Bolivia y Argentina son históricos, hecho que se comprobó en el repudio de miles de voces que condenaron la asonada militar fallida en el país, muestras que la Cancillería agradeció porque expresaron su solidaridad y apoyo al gobierno de Luis Arce Catacora.

“Nuestra respuesta a los golpes de Estado y planes de desestabilización, siempre será con más pueblo organizado, más derechos, más memoria, más verdad, más justicia, más democracia participativa, intercultural y comunitaria para nuestra población”, concluye el comunicado emitido por la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia.

El comunicado del gobierno de Milei. https://www.argentina.gob.ar/noticias/comunicado-oficial-numero-50