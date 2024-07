Boric dice que resultados que dan ganador a Maduro son “difíciles de creer” y exige “total transparencia”

El Mandatario chileno afirmó que espera que «veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados».

Juan Carlos Véliz / La Paz

El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela que publicó el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que diera como ganador a Nicolás Maduro «son difíciles de creer».

«El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable», publicó en su cuenta de X.

El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 29, 2024

De acuerdo a los resultados entregados por el CNE, con el 80% de la transmisión de actas y la participación ciudadana de un 59%, el Maduro obtuvo 5.150.09 votos, o 51,2%, frente al aspirante de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo Gonzáles, que alcanza 4.445.978 votos o 44,2%.