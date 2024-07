Caen tres atracadores de mototaxista en Santa Cruz

Autoridades indicaron que si víctimas de robo reconocen a estos asaltantes, presenten su denuncia formal.

El Grupo Especial de Inteligencia de Diprove aprehendió a los tres presuntos autores de una golpiza y robo a mototaxista en Santa Cruz.

Los delincuentes fueron identificados como José Antonio Q. C., Luis Alberto C. A., Dylan Quesada C. M., vinculados al asalto violento a un mototaxista.

Los sujetos utilizaron armas blancas y golpearon a la víctima para quitarle su motorizado e instrumento de trabajo. Luego, se dieron a la fuga.

La Policía logró aprehenderlos tras un operativo en la zona del tercer anillo, barrio Los Ángeles. Primero, encontraron a uno de los asaltantes, que dio su declaración preliminar y se pudo dar con el paradero de sus cómplices.

Los tres se encuentran en celdas policiales de la unidad de Diprove, acusados por el delito de robo agravado, a la espera de que el Ministerio Público tome sus declaraciones informativas.

Asimismo, autoridades pidieron a la población que haya sido víctima de estas personas en otros hechos delictivos que presente su denuncia formal.