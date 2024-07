Camacho acusa al gobierno de alentar los avasallamientos y profundizar la crisis

El gobernador cruceño pide seguridad jurídica para el sector que da seguridad alimentaria al país

El pasado martes nuevamente se produjo un avasallamiento en el Norte integrado. Foto: Unitel

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Ante los recurrentes casos de ocupación ilegal de tierras en Santa Cruz, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho identificó al modelo impuesto por el actual gobierno como la causa de los avasallamientos que recurrentemente se dan en ese departamento, la inseguridad jurídica que pone en peligro la estabilidad de las empresas privadas y la crisis económica que atraviesa el país.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En una publicación hecha en su cuenta de la red social X, el líder de la agrupación Creemos afirmó que el denominado Modelo Económico Social Comunitario Productivo siempre tuvo desprecio por el modelo productivo cruceño, así como por la iniciativa privada de la cual la región oriental es el baluarte, pese a que es el motor de desarrollo del país.

“El modelo socialista del masismo siempre despreció a Santa Cruz. Siempre despreció la empresa privada y siempre despreció el modelo productivo cruceño. Hoy, el modelo masista impulsa los avasallamientos e impulsa la inseguridad jurídica de las empresas. Y de este modo, el modelo masista profundiza la crisis económica de Santa Cruz y del país”, reclamó Camacho.

Asimismo, cuestionó a la gestión actual por no tomar acciones contra la toma y el tráfico de tierras que pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, porque los avasalladores van detrás de terrenos que tienen alta capacidad productiva o están en plena explotación, por lo que reclamó condiciones jurídicas para el trabajo de los productores y empresarios.

“¿Por qué el gobierno del presidente Arce NO hace nada en contra los avasallamientos? ¿Por qué NO hace una investigación sobre el tráfico internacional de tierras? ¿Por qué no se protege a la región de la que depende la seguridad alimentaria del país? Bolivia necesita seguridad jurídica para salir de la crisis. Bolivia necesita del modelo productivo cruceño para crear empleo. Cada vez más claro: Bolivia necesita un cambio”, cuestionó.

Puede leer: Víctimas de los avasalladores advierten que los cabecillas de las tomas siguen libres

La defensa de una de las víctimas de los avasallamientos de los últimos días advirtió que los cabecillas de estas organizaciones irregulares que toman tierras en el norte integrado gozan de libertad y tienen un fuerte apoyo político y logístico; además, pidió a la justicia investigar el posible nexo de los avasalladores con los Interculturales que son parte del Pacto de Unidad que forma parte del Movimiento al Socialismo (MAS).

Por su parte, agricultores grandes, medianos o pequeños que son amenazados por la toma ilegal y violenta de tierras en el Norte integrado fueron convocados para participar en un ampliado de emergencia en el que se prevé analizar este problema que tiene en vilo al sector. En la reunión de este sábado 13 de julio, en el Concejo Municipal de San Pedro, pedirán garantías para las zonas productivas.