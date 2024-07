Camacho reitera que la economía boliviana va en picada y el gobierno ni se inmuta

El líder cruceño asegura que la actual gestión se dedica a crear cortinas de humo y así cubrir su incapacidad para atender las necesidades de la población boliviana

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. Foto: DTV

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se pronunció nuevamente en sus redes sociales sobre la situación económica del país y aseguró en una publicación que el informe dado a conocer la pasada jornada por la fundación Milenio da cuenta que la economía del país va en caída y que la crisis es estructural debido a las malas políticas de los sucesivos gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

En su “Informe sobre la Economía de Bolivia 2024”, Milenio alerta sobre una tendencia de caída económica en el país y una exacerbación de los desequilibrios fiscales, monetarios, cambiarios y financieros, que comprometen la estabilidad macroeconómica del país. La Fundación señala que el déficit fiscal podría estar por encima del 12% del Producto Interno Bruto (PIB) y propone un cambio de modelo que permita generar inversión, así como políticas claras para evitar mayor impacto.

“El informe económico publicado ayer por la fundación Milenio confirma con datos y argumentos técnicos lo que venimos advirtiendo desde hace tiempo: La economía en Bolivia va en caída, la crisis es estructural. La crisis es consecuencia del mal manejo económico de los gobiernos del MAS, la falta de previsión, la corrupción y el despilfarro. Es urgente un cambio de modelo”, aseveró el líder de la agrupación Creemos.

Asimismo, el político de oposición cuestionó a la actual gestión por no atender la crisis económica y buscar soluciones que permitan vislumbrar una salida al grave problema que afecta a la mayoría de la sociedad boliviana; y, más bien, se dedica a generar escenarios de conflicto para justificar la falta de capacidad gubernamental para afrontar la actual coyuntura que atraviesa el país.

También puede leer: Fundación Milenio plantea seis acciones para frenar y remontar la crisis económica de Bolivia

El documento de Milenio muestra que el horizonte a corto y mediano plazo de la economía de Bolivia no es favorable, debido a que la disminución de las exportaciones y las pobres reservas internacionales del Banco Central tienen un impacto negativo en la actividad económica; además del incremento de la deuda pública en 5.436 millones de dólares, que hace un total de 36.296 millones. Ese incremento representa el 12.1% del PIB que puede dar una pauta sobre el nivel real del déficit fiscal durante el último año.

“El problema es que el gobierno del presidente Arce NO atiende la crisis, en vez de trabajar en la búsqueda de soluciones reales, se dedica a crear cortinas de humo, armar montajes políticos para usarlos de excusa ante su falta de capacidad y empatía con la gente que ve que el dinero NO le alcanza y que no hay propuestas. Los bolivianos estamos cansados y preocupados. Bolivia necesita un cambio”, refrendó.

Las denuncias de Camacho contra el gobierno son recurrentes. La pasada jornada criticó a la actual gestión por manejar solamente una agenda política alejada de ‘los problemas reales que afectan a los bolivianos’, los cuales continúan sin solución, por ello, la movilización de diferentes sectores sociales que piden propuestas y acciones reales contra la crisis económica que enfrenta Bolivia.

“Los gremiales, los médicos, los transportistas y la población en general están cansados y preocupados por la situación; los bolivianos están saliendo a las calles mientras el gobierno se refugia en su palacio sin querer ver la realidad. Bolivia necesita un cambio fuerte, retomar la democracia, la credibilidad y encontrar la ruta para salir de la crisis”, enfatizó.