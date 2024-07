Camacho tilda de cínico a Evo Morales y rechaza ataques contra presidente cívico de Santa Cruz

El gobernador cruceño pidió a la población de su departamento y del país no olvidar que los 14 años de gestión del exmandatario provocaron la crisis actual

Luis Fernando Camacho y Evo Morales. Foto: Opinión

Boris Bueno Camacho / La Paz

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho rechazó este martes las acusaciones que vertió Evo Morales contra el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larach, a quien el exmandatario acusó de olvidar los intereses de su departamento solo por un afán de sostener una presunta alianza que mantendría con el gobierno de Luis Arce, por ello, ese afán de cuestionar sus críticas.

“Es incapaz de reclamar por las obras paralizadas en los gobiernos de Añez y Arce como el Hub de Viru Viru, el Mutún y Puerto Busch; se desentiende de la situación de los productores cruceños que pierden su siembra y su ganado por la escasez de dólares y el racionamiento de combustible, guarda silencio cómplice respecto a la crisis que viven los municipios y las provincias”, escribió Morales en su cuenta de X.

Empero, Camacho pidió en la misma red social que las palabras del jefe nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) no lleven a la confusión ni se olviden los actos que cometió durante los 14 años de gestión en los que la corrupción, el despilfarro, el narcotráfico y la apropiación del Estado para sus propios fines fue la característica, acciones que son continuadas por el actual mandatario Luis Arce Catacora. “En el colmo del cinismo, nos dice que él trabajó por Santa Cruz, para fortalecer a los sectores productivos y la economía de la gente”, espetó.

“Nuestros jóvenes no deben olvidar nunca que Evo desató un clima de violencia y persecución contra nuestros líderes y nuestro pueblo, para intentar frenar la autonomía. Y no pudo, la autonomía triunfó, a pesar de los esfuerzos del masismo por destruirla. Los cruceños no debemos olvidar nunca que fue el gobierno de Evo Morales quien intentó quitar las tierras de los productores, promovió los avasallamientos, impuso con graves amenazas a los empresarios los cupos de exportación, incentivó la destrucción de nuestros parques y reservas para que se expanda el narcotráfico”, puntualizó.

Posición contraria a la esgrimida por el líder del partido azul quien aseguró que durante sus gestiones al frente del país trabajó incansablemente por Santa Cruz y por el país en su conjunto; producto de ello, hubo obras y carreteras, así como se fortalecieron los sectores productivos y la economía de Santa Cruz, acciones que permitieron poner a ese departamento en la mira de todo el mundo y posicionarlo como un lugar atractivo para la inversión extranjera.

Sin embargo, para el líder de la agrupación Creemos la intención de Evo Morales es manipular en base a mentiras para intentar una reconciliación política con Santa Cruz, recordó que el exmandatario no hizo nada por los cruceños, intentó someter a ese departamento mediante acciones despóticas con la intención de destruir su capacidad productiva; pero, -señaló- fracasó en su intento y más bien logró que germine un movimiento de libertad en todo el país que concluyó con su dimisión y exilio.

“En cuanto a las libertades ciudadanas. Nuestro departamento vivió gravísimas persecuciones durante el gobierno de Evo Morales, lo mismo que hace hoy Luis Arce. Incluso inventaron casos de falso terrorismo para matar y encarcelar a dirigentes cruceños. Cruceños y bolivianos, vivimos una gravísima crisis, generada por el modelo socialista corrupto impulsado por el masismo. La única forma de salir de esta crisis es unificar nuestras voluntades para actuar como una sola fuerza liberadora de nuestro pueblo. Hoy, los que queremos democracia y libertad ya somos mayoría, el 2025 reconquistaremos la democracia y la libertad para toda Bolivia”, finalizó.

La publicación de Morales cuestionada por el gobernador cruceño