Cámara de Diputados da el primer paso para suspender las elecciones primarias

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Miembros de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Foto: Los Tiempos

eju.tv

Boris Bueno Camacho

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Comisión de Diputados aprueba en grande y detalle el proyecto de ley para suspensión primarias; diputado afirma que hay acefalías de postulantes al TCP en 5 departamentos y que se debería declarar desierta; y, el régimen de Maduro expulsó a los embajadores de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Comisión de Diputados aprueba en grande y detalle el proyecto de ley para suspensión primarias

La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley que propone la suspensión de elecciones primarias, así lo indicó el diputado Juan José Jauregui (MAS-IPSP) la noche del lunes, y el proyecto ha sido remitido al pleno de la Cámara para su consideración. “Siendo que se ha aprobado el proyecto de ley en su estación en grande y en detalle, y habiendo transitado satisfactoriamente el procedimiento legislativo al interior de la Comisión de Constitución, vamos a remitirlo a conocimiento de la presidencia de la Cámara de Diputados con el respectivo informe que recomienda la aprobación de dicho proyecto de ley”, señaló Jauregui.

– Comisión de Justicia entrega informe de preselección de candidatos a la Magistratura y Agroambiental

La Comisión Mixta de Justicia Plural entregó la tarde del lunes a la presidencia de la Asamblea Legislativa el informe final del proceso de preselección de los aspirantes al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental, para su tratamiento y selección de los candidatos a las elecciones judiciales. Las nueve carpetas y siete tomos que componen el informe, junto a los documentos de los aspirantes preseleccionados y las evaluaciones, fueron entregados «de manera oficial, en ventanilla única de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia». Se trata de 20 candidatos preseleccionados para el Consejo de la Magistratura (10 varones y 10 mujeres) y 14 para el Tribunal Agroambiental (7 varones y 7 mujeres).

– Diputado afirma que hay acefalías de postulantes al TCP en 5 departamentos y que se debería declarar desierta

Hay acefalías de postulantes para jueces del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en cinco departamentos, porque no se cumplen tres elementos primordiales : equidad de género, la inclusión de un candidato indígena originario campesino y la característica de competitividad, por lo tanto, debería declararse desierta la preselección, afirmó este lunes el diputado arcista Juan José Jauregui. “Lastimosamente, luego de todo el proceso de verificación del cumplimiento de requisitos comunes, específicos, luego de la evaluación de méritos, luego de la evaluación oral, tenemos cinco departamentos (Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Beni y Pando) que no tenemos postulantes o tenemos solamente una postulante”, señaló.

– Abogados del caso Hotel Las Américas critican que Gobierno no haya impulsado investigación por violación de derechos

Una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado boliviano fue investigar y sancionar a los responsables por el asalto en el Hotel Las Américas, en abril de 2009, pero no cumplió. Los abogados de las víctimas cuestionaron que ni el Gobierno ni la fiscalía general hayan impulsado una investigación sobre las vulneraciones a los derechos. “El Estado debió iniciar una investigación bajo esas condiciones, que se investigue de manera eficiente, seria, imparcial y rápida cosa que no se ha dado y no ha cumplido el Gobierno, eso se está esperando desde el año 2010”, afirmó el abogado que patrocinó a las víctimas, Gerardo Giannni Prado, en declaraciones a la ANF.

– Cinco líderes opositores se unen para decirle a Arce que mancha el nombre de Bolivia al apoyar a Maduro

Cinco líderes opositores bolivianos, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Samuel Doria Medida, Jorge Tuto Ramírez y Vicente Cuéllar, emitieron un comunicado conjunto para rechazar el apoyo que el presidente Luis Arce ha comprometido a nombre de Bolivia hacia Nicolás Maduro. “Los líderes democráticos de Bolivia abajo firmantes se juntan para expresar su indignación porque el Gobierno de Luis Arce comprometa a Bolivia en el fraude y la mentira de Nicolás Maduro en Venezuela”, dice el texto. Según ellos, Arce mancha el nombre de Bolivia “al convertirlo en cómplice de la cancelación sistemática de la voluntad popular en Venezuela” y el intento de “robarse la victoria electoral más grande de los 70 años de democracia de este país”.

– Álvaro Ríos: Los carburantes que se encuentran en puertos de Arica sólo alcanzan para un mes

Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, advirtió que el diésel y la gasolina que se encuentran en los puertos de Arica sólo abastecerán las necesidades del país durante aproximadamente un mes; mientras que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció que abastecerá por mes y medio. “Un análisis nos indica que la importación de estos productos cubriría las necesidades del país de la siguiente manera: La gasolina y el diésel importados cubrirían un periodo de entre 25 a 28 días, es decir, aproximadamente un mes. La importación por el sur de 50 millones de litros de diésel satisfaría las necesidades del país por un periodo de 7 a 8 días”, explicó Ríos.

– Agropecuarios del Mercosur instan a Bolivia a incorporar la biotecnología en labores productivas

Con el ingreso de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur), desde la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur Ampliado (FARM) instaron al sector productivo boliviano a incorporar la biotecnología particularmente en genética vegetal, para mejorar la productividad y sostenibilidad de su sector agrícola. El presidente de FARM, Daniel Prieto, señaló que la integración de Bolivia al Mercosur representa una oportunidad única para que los productores bolivianos accedan a la biotecnología, la cual ha demostrado ser efectiva en los países miembros del bloque. “Instamos a los productores bolivianos a realizar todas las gestiones para validar y acceder de forma inmediata a la biotecnología”, afirmó Prieto.

– Santa Cruz: Bomberos tratan de sofocar incendios por aire y tierra en Roboré

Por cuarto día consecutivo bomberos forestales se encuentran realizando trabajos para apagar los incendios que azotan al municipio cruceño de Roboré. Pese al trabajo por aire y tierra el fuego se expande y hasta puso en riesgo comunarios de Naranjos. El helicóptero que trabaja con el bambi bucket realizó, durante el sábado 37 descargas de agua, mientras que el domingo hizo un total de 26. Desde la madrugada de este lunes se dio continuidad a los trabajos desde la base instalada en la comunidad San Lorenzo Viejo. La asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Susana Vaca, señaló que los trabajos se están llevando a cabo de manera coordinada y que se tomaron acciones para que el fuego no afecte a los comunarios.

– El régimen de Maduro expulsó a los embajadores de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay

El Canciller de Venezuela, Yván Gil, anunció que el régimen de Nicolás Maduro retirará a “todo el personal diplomático de las misiones en Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, al tiempo de exigir a estos gobiernos el retiro de manera inmediata de sus representantes”. “Venezuela expresa su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando de reeditar el fracasado Grupo de Lima”, escribió. Dijo también que el chavismo “enfrentará todas las acciones que atenten contra el clima de paz y convivencia.

– Al menos un muerto durante las protestas contra el fraude en Venezuela

Al menos una persona murió y varias resultaron heridas durante una protesta en la ciudad de Maracay contra el fraude perpetrado por Nicolás Maduro. Según informó el hospital local, un joven perdió la vida en una manifestación en la capital del estado de Aragua. Las víctimas de la represión chavista llegan después de que el líder del régimen se autoproclamara presidente por tercera vez tras unas elecciones muy cuestionadas. Maduro amenazó con un “baño de sangre” si no triunfaba en los comicios: “El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo”, dijo.