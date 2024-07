CAO señala que compró insumos a un 30% más por falta de dólar y advierte que de seguir así habrá escasez o alimentos más caros

El presidente de la institución afirmó que el lunes 29 de julio se reunirá con el ministro de Economía, para hablar sobre el paquete de biotecnología.

La Paz

En los últimos meses los agroindustriales de Santa Cruz tuvieron que comprar insumos un 30% más del precio normal, debido a la falta de dólares y de seguir así, ante la falta políticas claras de parte del Gobierno, no se descarta que haya escasez o alimentos más caros en el país, advirtió el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah. El sector se reunirá con el Ministerio de Economía el lunes 29 de julio, para ver el tema de biotecnología.

“¿Y qué se viene?, es justamente la pregunta que tenemos que hacernos todos con un dólar que está por encima de los 10 bolivianos, por insumos que la mayoría de nuestro sector agropecuario lo importan alrededor del 70 al 80% de todo lo que consumen los agropecuarios y por el cual ya han sufrido un 30% de incremento en todos los productos”, indicó Farah, sobre la afectación del sector.

Recordó que ya en días anteriores señalaron que se vive una “tormenta perfecta”, debido a que el sector fue afectado por por la fuerte sequía, luego se registró una mala cosecha, bajos rendimientos en la campaña de verano del 2023, tanto en soya y otros cultivos y ahora se registra una mala campaña de invierno, debido a que no se ha sembrado la cantidad prevista por todas las inclemencias del tiempo y por insumos caros.

“Al seguir incrementándose el dólar y no haber políticas clara de definición vamos a llegar a un agosto, septiembre, con escasez de productos, de insumos y obviamente, en octubre, cuando se inicie la siembra de verano 2024 – 2025, se deberían tener las herramientas de cómo se plantea el año. Ahora no hay medidas de solución, no hay planteamientos para todo este incremento de dólar, de la crisis económica”, consideró.

Anticipó que en el caso de que las casas de cambio o las importadoras no solucionen el tema del dólar, al importar productos con un dólar a 10 u 11 bolivianos, se tendrá un incremento del 40 al 50% de los insumos, que es algo que se debería evitar con políticas de Estado.

Agregó que el lunes 29 de julio se reunirán con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, para conversar sobre el tema del paquete de biotecnología, sobre el cual los agropecuarios buscan que se apruebe el uso de semillas mejoradas y se incremente el nivel de productividad en cada hectárea sembrada, lo que incluso puede generar mayores divisas para el país.