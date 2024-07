Carlos Romero acusa a Reyes Villa, Larach y Arce Catacora de sostener una alianza política

Mientras que Larach manifestó que tiene diferencias insalvables con el masismo y señaló que Morales es el responsable de la situación de “crisis” que atraviesa el país. “Él es responsable de que se hayan acabado los hidrocarburos sin haber renovado o sin haber explorado nada más”, cuestionó.

En esta línea, el exministro Romero sostuvo que “el Comité Cívico Pro Santa Cruz es un actor descalificado” y dijo que “por su culpa no ha habido Censo en 2023, por su culpa no hay mapa en nueva geografía electoral en desmedro de Santa Cruz y no hay redistribución de recursos”.

Según Romero, el Comité en alianza con el Gobierno postergó el Censo, así como obras como el Hub Viru Viru, Puerto Busch y el Proyecto Hidroeléctrico Rositas, es decir, los grandes proyectos estratégicos que estaban en curso en el caso de Santa Cruz.