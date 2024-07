“Como presidente no puedo estar detrás de los funcionarios”, respondió Huaytari sobre el consumo de bebidas alcohólicas en la ALP 

Señaló que al respecto sólo vio publicaciones en redes sociales y que hará las consultas sobre el caso.

eju.tv / Video: Prensa Diputados

Lidia Mamani / La Paz

Luego que la diputada de Comunidad Ciudadana, Gabriela Ferrel, denunció este martes por la mañana que en las instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se consumieron bebidas alcohólicas y en horario laboral, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, afirmó que no puede estar detrás de los funcionarios y dijo que cada uno es responsable de su actuar.

“Los temas son personales, usted es periodista, pero usted ¿estaría tras los colegas periodistas?, estaría tras ello o no. Entonces, cada quien asume la responsabilidad, tengo muchos colegas, pero no puedo estar tras los colegas diputados, cada quien asume su responsabilidad”, respondió ante la consulta sobre qué se hará con el funcionario.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Insistió en afirmar que es un tema particular y que no sabe si es una denuncia real o no y que es un tema que se debería denunciar ante las instancias correspondientes.

También puede leer: Denuncian consumo de bebidas alcohólicas en oficinas de la ALP y afirman que Huaytari cubre los hechos

“Como presidente no puedo estar detrás de los funcionarios, yo asumo mi responsabilidad, como ustedes asumen sus responsabilidad, cada uno es responsable de lo que pasa”, reiteró Huaytari.

Aunque agregó que si fuera cierto el hecho de que se están usando espacios públicos de la ALP, de inmediato procederá la destitución, pero, antes se informará sobre el tema, del que dijo que sólo vio publicaciones en redes sociales.

Ferrel denunció que las oficinas de la ALP, en referencia a la Dirección de Recursos Humanos, se convirtieron en una “cantina”, mismo que debería ser sancionado con procesos administrativo y penal, pero por el contrario sólo es encubierto. Según los hechos, el actual director interino de esa Dirección, Ariel M. L. es quien está involucrado en el consumo de bebidas alcohólicas, en instalaciones del Estado y en pleno horario de oficina.