Conductores bloquean en la zona sur de Cochabamba demandando diésel en los surtidores

“Estamos bloqueando desde ayer (lunes) en la tarde porque nos han dicho que no va a llegar el diésel y seguimos en la espera. Yo estoy por lo menos desde el domingo en la mañana esperando a que llegue el diésel y sigo ahí. Hay personas que incluso están desde antes, desde el sábado por la noche, cuando se ha terminado el diésel en la tarde ya se han quedado a dormir nomás”, dijo uno de los choferes a UNITEL.

La medida de presión se asumió desde la pasada jornada , donde los choferes que realizan filas en el surtidor de esta zona fueron informados que no llegaría el carburante, lo causó molestia por lo que decidieron bloquear la zona.

Los transportistas se han mostrado preocupados ante la situación, ya que afirman que esto les está provocando pérdidas económicas debido a que no pueden trabajar porque no cuentan con el combustible para movilizarse.

“Lamentablemente no hay nada y seguimos a la espera, no podemos trabajar, necesitamos generar ingresos para nuestros hogares, el diésel es muy importante para el transporte, así que, por favor, a las autoridades, despachen el diésel, necesitamos, vamos a seguir bloqueando si es que no nos dan el diésel”, aclaró.

Asimismo, las largas filas en las diferentes estaciones de servicio del departamento y el resto del país persisten, donde conductores deben pasar la noche dentro de sus motorizados para asegurar su cupo y poder cargar diésel.