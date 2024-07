Cooperativa que exporta chocolate a Europa y Asia ve amenazadas sus ventas por la minería ilegal

La producción de cacao en la zona de Alto Beni (La Paz) está en riesgo a causa del avance de la minería ilegal, situación que fue puesta en manifiesto por parte de los productores y miembros de la c ooperativa El Ceibo, la cual exporta chocolate a Europa y Asia, mercados que están en riesgo debido a este ilícito.

A través de una ley municipal, la Alcaldía de Alto Beni resolvió proteger su territorio y lo declaró como “ecológico y libre de actividad y contaminación minera”.

Asimismo, en días pasados, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) presentó un memorial de apersonamiento al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pidiendo que se ratifique la resolución judicial No. 05/2023 que determina control permanente y paralización de las actividades mineras no reguladas y de las que no cuenten con licencia ambiental.

El 5 de febrero de 1977 se fundó la Central Regional Agropecuaria Industrial de Cooperativas El Ceibo RL, desde entonces dirige sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de la producción, procesamiento y comercialización del cacao orgánico y sus derivados, producidos en el norte de La Paz.

La cooperativa está presente en toda la cadena de producción del cacao, desde semillas hasta la exportación de chocolate, bajo un sistema agroforestal que preserva el medio ambiente.