Cooperativas copan 58% de la producción de minerales

Las cooperativas tienen presencia en el 58% del valor de producción minera en Bolivia, revelan datos del Anuario Estadístico 2023 del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización.

En tanto, el valor de producción del actor minero privado alcanzó al 36% del total, con la producción de minerales complejos. Por último, la producción de la minería estatal representa el 6%.

En términos de valor, las cooperativas lograron una producción de minerales por $us 3.628,1 millones, el sector privado por $us 2.236,7 millones y el estatal por $us 381,8 millones.

De acuerdo con el informe, la empresa estatal es el principal productor de minerales metálicos (estaño y cobre) con el 59% del total.

