Crecimiento de la mancha urbana, construcción de edificios y permanentes réplicas pueden hacer que Bolivia sienta sismos

El viceministro Calvimontes mencionó que en 2023, el Ministerio de Obras Públicas aprobó la norma de construcciones antisísmicas, del que no hubo socialización y la población no conoce la norma.

El crecimiento de la mancha urbana en las diferentes ciudades del país, principalmente donde son propensos a movimientos sísmicos; construcción de edificios sin normas antisísmicas y las permanentes réplicas, pueden hacer que Bolivia sienta mayor cantidad de sismos, afirmó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. La autoridad también recomendó asumir una cultura antisísmica.

“La réplica que vienen de países vecinos como Chile y Perú y el norte de Argentina, tendrán repercusiones por otros factores que ya se han ido acumulando en el territorio nacional como es el caso del crecimiento de las manchas urbanas en zonas que son propensos para estos movimientos sísmicos, la construcción de edificios que no tienen normas antisísmicas y las permanentes réplicas y el historial de los movimientos sísmicos que tiene el país, hace presumir que estamos en el periodo que se pueden registrar”, señaló la autoridad.

Dijo que ante ellos se tienen que asumir medidas preventivas y hacer todos los esfuerzos, para no crear un estado de pánico en Bolivia, por lo tanto, se tiene que trabajar en estos temas para no ser sorprendidos, ya que informes de San Calixto señalan que no estamos exentos de sufrir terremotos en el país, si bien no se originará acá, pero se sentirán las réplicas de países vecinos, citados anteriormente.

Desde el 22 de mayo de 1998 a la fecha son 20 años y desde el 12 de mayo de 1972, que es el último movimiento sísmico que se registró, que son hace 40 años en el municipio de Cercado, en Cochabamba, que son momentos cíclicos que están relacionados entre 20, 30 y 40 años, que son datos que se tienen que tomar en cuenta, alertó la autoridad.

“Luego que nos hemos reunido con el Observatorio San Calixto, dijimos que se debe compartir esta información y hemos visto por conveniente y es que si bien los sismos no se pueden predecir ni el día, la hora ni la intensidad de los mismos, las réplicas que se están dando en Bolivia son más permanentes y se comienzan a sentir en centros poblados como Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y otros, ante ellos se deben crear cultura antisísmica”, consideró.

Agregó que en 2023, el Ministerio de Obras Públicas aprobó la norma de construcciones antisísmicas, del que no hubo socialización y la población no conoce la norma, para el cual se hizo un trabajo técnico que se desarrolló con el Observatorio San Calixto y otros profesionales del área, en el que establece en cómo se tienen que construir, qué hacer en los lugares donde hay manchas probabilísticas que se tienen sobre sismo, entre otros detalles.