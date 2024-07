Santa Cruz de la Sierra registra descensos bruscos de temperatura, en medio de vientos y chubascos. Además, se estima que este viernes se viva la jornada con las temperaturas más bajas del año.

Ante esto, el Zoológico Municipal de la capital cruceña asumió medidas para precautelar que los animales, que se encuentran en ese lugar, soporten las inclemencias climatológicas.

Las jaulas de las aves fueron recubiertas con lonas gruesas y las serpientes y réptiles tienen calentadores en sus recintos.

“Las aves están protegidas, relativamente no tenemos problemas hasta ahora, ojala no pase nada. Es el tercer día, creo que tenemos súper bajas temperaturas más lluvia. No hemos tenido bajas”, indicó el director del Zoológico, Abraham Rojas.

Rojas explicó que las lonas que recubren las jaulas “son para que el golpe del viento no sea tan fuerte y dentro de cada recinto. También hay otra cajita más hermética para que puedan generar su propio calor”.

Respecto a la alimentación, Rojas señaló que los ejemplares del Zoológico reciben una dieta rica en almidón y carbohidratos.

“El bienestar animal está básicamente en la nutrición, que implica que los animales tiene que llegar a invierno con ciertas reservas que les permita combatir las bajas temperaturas”, agregó.