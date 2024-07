Cusi asegura que no habrá judiciales porque no hay voluntad de arcistas, ni evistas

El exmagistrado, afirmó que también estarían en riesgo la realización de las elecciones generales.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno/QNMP

El exmagistrado, Gualberto Cusi, indicó en el programa Que No Me Pierda (QNMP), que, desde su punto de vista, no se realizarán las elecciones judiciales, puesto que no existía la voluntad política de los asambleístas arcistas, ni de los evistas, además aseguró que, también, estaría en riesgo las elecciones generales.

Para mí los verdaderos responsables son los del órgano ejecutivo, Arce y Choquehuanca, ellos son los que obstaculizan las elecciones (…) no va a ver elecciones judiciales, en el momento que haya elecciones judiciales, ya no sería presidente”.

El exmagistrado, afirmó que “prácticamente estamos en una dictadura (…) están en riesgo las elecciones generales y el supuesto golpe, es un ensayo para ver como reaccionamos los bolivianos”, sostuvo Cusi.

En este sentido, Cusi señaló que todas las acciones realizadas por el presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca, son solo distractivos.

“En el fondo ellos no quieren elecciones, pero para no quedar mal, ellos están convocándolas (…) es un juego político”, aseguró en QNMP.