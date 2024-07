Decenas de muertos y más de 100 heridos tras un ataque israelí contra una escuela en Gaza

El ataque contra un hospital de campaña situado en la escuela Khadija causó la muerte de al menos 30 personas, incluidos niños.

Israel atacó este sábado un hospital de campaña situado en la escuela Khadija de la ciudad de Deir el-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, informó Al Jazeera.

El Ministerio de Sanidad de Gaza afirma que el ataque aéreo mató al menos a 30 personas e hirió a más de 100, muchas de ellas de gravedad. A su vez, se señala que el número total de muertos desde el inicio de la campaña militar israelí en Gaza es de 39.258. Además, hay 90.589 heridos.

«La situación es absolutamente calamitosa; todo el mundo en el hospital ha sufrido heridas críticas. Están recibiendo tratamiento en el suelo, en todos los departamentos, y todas las camas están por encima de su capacidad», informa el corresponsal de Al Jazeera desplazado al lugar de los hechos.

