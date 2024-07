Defensa Civil: la lluvia que se registra en la capital cruceña se replicará en la chiquitania y ayudará a combatir incendios

Según el reporte de Calvimontes, este lunes comenzó con siete incendios en Santa Cruz, entre los de mayor preocupación están los registrados en San Miguel de Velasco, Roboré y Concepción, todos son municipios chiquitanos en los que se esperan lluvias.

La autoridad aseguró que este lunes se está enviando más personal a combatir los incendios en distintas zonas con lo que en el departamento cruceño sumarán ahora más de 400 los movilizados.

Por otro lado, convocó de forma pública a los alcaldes municipales para que se comuniquen directamente con el viceministerio de Defensa para se registren emergencias.

Este lunes no se operará de forma aérea

Calvimontes indicó que este lunes se tenía previsto enviar helicópteros al municipio cruceño de Concepción y a San Miguel de Velasco para ayudar a combatir las llamas. No obstante, mencionó que las condiciones climáticas, no precisó si por la lluvia o los fuertes vientos, no van a permitir operaciones aéreas.

Aunque, mencionó que se irá realizando preparativos para realizar las operaciones aéreas una vez las condiciones climáticas lo permitan.