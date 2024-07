Defensa de Camacho se plegará al proceso contra el gobernador de Chonchocoro

El tribunal cruceño del caso ‘Decretazo’ determinó enviar antecedentes al Ministerio Público para que investigue al funcionario policial por incumplimiento de deberes

Luis Fernando Camacho no fue trasladado este martes a Santa Cruz para su audiencia en Santa Cruz por el caso conocido como ‘Decretazo’, por ello, el Tribunal Octavo de Sentencia de la capital oriental se vio obligado a suspender por cuarta vez el juicio oral; sin embargo, en esta ocasión los vocales decidieron remitir al Ministerio Público los antecedentes para el inicio de una investigación contra el director del centro penitenciario Chonchocoro, Roger Sánchez Albornoz, por haber incumplido la orden judicial.

La defensa del gobernador cruceño anunció que se adherirá al proceso contra Sánchez para que indique por qué no cumple con su deber debido a que es la cuarta vez que se suspende la audiencia de Camacho en lo que va del año, en esta ocasión el acto judicial fue diferido para el 16 de septiembre. El abogado Martín Camacho recordó que en ningún momento se justificó el incumplimiento de la orden emanada por el tribunal.

“La Ley 2298 obliga directamente al director de cada centro penitenciario a cumplir con los traslados ordenados por las autoridades jurisdiccionales. En fecha 11 de marzo se presentó un informe en el que se indica que hay un voto resolutivo de los privados de libertad de Palmasola que declararon persona no grata al gobernador Luis Fernando Camacho. Este fue repetido en las siguientes ocasiones y también esta vez, pero de forma extemporánea”, señaló.

Asimismo, el legista expresó su sorpresa porque el abogado del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que es parte del proceso, Javier Pérez Colque, exigió al tribunal que deponga su determinación de iniciar la investigación penal en contra del gobernador de Chonchocoro por incumplimiento de deberes pese a que los jueces hicieron advertencias previas en todas las audiencias fallidas, pero que no fueron atendidas por los funcionarios gubernamentales.

“Más allá de las dos investigaciones que se han iniciado, una por el diputado Andrés Romero y otra por parte de mi persona como abogado de Luis Fernando Camacho, yo he denunciado personalmente de la comisión de un hecho delictivo que es conocido por el tribunal y fue cometido en flagrancia, se incumple un deber que está establecido en el artículo 110 de la Ley 2298 y se ordena que se investigue. Y el director de Transparencia le pide al tribunal que no haga esto, que no ordene la remisión de antecedentes”, puntualizó.

El jurista remarcó que la remisión de los antecedentes ya está en la Fiscalía de Santa Cruz y pidió que se cumpla la orden y se inicie la investigación correspondiente; en ese sentido, reiteró que la defensa de la autoridad cruceña se adherirá como parte denunciante, así como la familia de Camacho en calidad de víctima del supuesto delito de corrupción por parte del funcionario policial Róger Sánchez.

“Cada vez el mayor Róger Sánchez Albornoz no cumple con la notificación par un trasalado, por un lado, está adecuando su conducta al tipo penal de incumplimiento de deberes y además de desobediencia de resoluciones judiciales, entonces, ya lo está haciendo tres veces. El próximo 16 de septiembre en caso de hacerlo nuevamente voy a pedir la remisión de nuevos antecedentes, se le irán sumando las causas. Lo que debería hacer Sánchez es decir quién le da la orden para que cometa el delito y se investigue a los instigadores”, puntualizó.