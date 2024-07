Defensoría verifica que empresas que viajan al Trópico no piden documentación previa a los pasajeros

Los funcionarios realizaron un operativo de control para verificar que no existan menores de edad que intenten desplazarse sin contar con un permiso de viaje.

Durante la intervención, se pudo verificar que las diferentes empresas que cumplen este servicio en la avenida Oquendo, no solicitan a sus pasajeros su carnet de identidad, permiso de viaje en el caso de los menores, ni ningún tipo de documentación que verifique que la persona es quien dice ser.

Ante esto, la representante del SLIM, Tatiana Herrera, manifestó que pese a que las empresas no realizan la labor que deberían antes de vender un pasaje, no existe una sanción contra ellos, ya que esta no está regularizada por la ATT.

“No tenemos la forma de sanción o multa económica hacia las empresas que están apostadas aquí, si las tenemos a nivel de lo que es la Terminal (…), pero lamentablemente no hemos podido coordinar con las empresas (que van al Trópico), pero nosotros como Defensoría y la Policía, tenemos toda la potestad de realizar los controles”, dijo Herrera.

La representante del SLIM indicó que se continuarán realizando controles con fin de evitar hechos de trata y tráfico, secuestro y otro tipo de hechos delictivos, que involucren, principalmente, a menores.

Esto surge luego de que la jornada del pasado lunes, una adolescente de 13 años fuera sorprendida intentando viajar con dos sujetos de 18 y 23 años al Trópico luego de haber estado reportada como desaparecida por al menos cuatro días.