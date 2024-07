Del Castillo admite que el narco Marset estuvo un paso adelante de la Policía

El narcotraficante uruguayo operó en Bolivia y desarrolló una intensa agenda social sobre todo en el ámbito del fútbol, pero una vez que fue investigado huyó del país en julio de 2023.

eju.tv / Video: Cadena A

Juan Carlos Véliz / La Paz

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, admitió que el narcotraficante Sebastián Marset estuvo un paso adelante de la Policía durante su estadía en Bolivia al extremo de vigilar a los miembros de la unidad de inteligencia.

«En una de las quintas que se encuentra en Porongo, uno de los caseros de Marset, en realidad el hermano menor de Marset, logra evidenciar que se estaría sobrevolando esta quinta con un dron y esta persona toma una fotografía al dron y le informa al hermano de Marset, y le dice ‘jefe o patrón’ no me acuerdo el término correcto, ‘hay un dron que está sobrevolando’ y él le dice ‘anda averigua y fijate que está pasando en la calle. Él sale toma fotografías de un vehículo que evidentemente es de inteligencia. A partir de ahí lamentablemente, por ese episodio, en vez de que nosotros hagamos seguimiento a este grupo de narcotraficantes porque no sabíamos donde estaban solamente teníamos la información de que se encontraba en Bolivia ellos empiezan a seguir a los miembros de inteligencia, ellos estaban un paso adelante que nosotros», relató ayer en una rueda de prensa.

Sebastián Marset es un narcotraficante uruguayo que operó en Bolivia, pero después de ser detectado por las autoridades antidroga huyó del país a finales de julio de 2023. Desde entonces es buscado por la Fiscalía boliviana y la Policía.

Marset está involucrado en el transporte de cocaína desde Uruguay, Paraguay y Bolivia. Recientemente se conoció que su pareja Gianina García fue detenida en España y el caso volvió a la agenda de los medios de la región.

Conocido como el «hombre de los mil rostros» por su habilidad para lograr identidades falsas, Marset operó en Bolivia con otros nombres, jugó fútbol, tenía un equipo deportivo y desarrollaba una intensa agenda social.

No obstante, la Policía boliviana no logró atrapar al mayor narcotraficante de la región que hasta ahora está desaparecido. «No olvidemos que no solamente es un problema de Bolivia sino eran personas que tenían plan A, plan B, plan C, plan D para escaparse del país sino cómo podríamos explicar que Gianina se encontraba en Dubai, antes de llegar a España se encontraba en Senegal. Son personas que ya tenían rutas de escape», justificó Del Castillo.

El ministro de Gobierno consideró que los narcotraficantes lograron comprar identidades falsas en diferentes países gracias al poder económico que ostentan.