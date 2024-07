Del Castillo arremete contra evistas por criticar a Maduro y no a Milei

El titular de Gobierno recordó a Evo Morales, quien dijo que un golpe de Estado sin muertos no es tal, que cuando renunció a la presidencia en 2019 no hubo una sola baja.

El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo cuestionó la actitud de los asambleístas del ala radical de Movimiento al Socialismo (MAS) por haberse pronunciado contra las declaraciones del presidente venezolano Nicolás Maduro quien denunció el supuesto golpe de Estado y expresó su solidaridad con el gobierno de Luis Arce y el pueblo boliviano; pero no así con el mandatario argentino Javier Milei, quien aseguró que los sucesos del pasado el miércoles 26 de junio fueron un autogolpe.

Maduro expresó su apoyo a su par boliviano, Luis Arce, por los hechos del pasado miércoles y calificó de “repugnante” el comunicado del Mandatario argentino, Javier Milei, a quien acusó de pretender desconocer el intento de un golpe de Estado en el país y de alimentar una narrativa de la derecha latinoamericana que intenta lavar la cara a quienes ‘trataron de derrocar al legítimo presidente Luis Arce’.

El comunicado al que se refirió Maduro fue al emitido por la oficina del presidente argentino Javier Milei mediante el cual repudió ‘la falsa denuncia de golpe de Estado realizada por el gobierno de Bolivia’; en el mismo, la Casa Rosada aseveró que la democracia boliviana está en peligro hace mucho tiempo, pero no por un golpe militar, sino porque históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras.

En ese sentido, Del Castillo acometió contra los parlamentarios ‘evistas’ por haber cuestionado al líder venezolano y no así a Milei. “A qué están jugando los evistas?, ellos dicen estar al lado del pueblo, ellos están al lado del gobierno venezolano o están actuando en consonancia con Javier Milei, son personas que ya no están pensando en sus ideales, en el país y en la democracia. El evismo en su conjunto está pensando en cómo ser como Milei”, aseveró.

Uno de los allegados de Morales que se pronunció al respecto fue el exministro de Gobierno Carlos Romero, quien negó la teoría del golpe de estado y la calificó de un culebrón montado por el Gobierno. “Debo hacerles una confesión no soy muy aficionado a las telenovelas, solo una telenovela he visto cuando era niño, entonces no suelo seguirlo en su relato al ministro Del Castillo, si él dice que hubo un golpe no sé, se ha debido golpear en la cabeza, golpe yo no he visto en Bolivia”, exteriorizó.

En respuesta, Del Castillo reiteró que el sector radical del MAS perdió el horizonte y solo busca satisfacer los apetitos de Evo Morales sin importarles los intereses de la gran mayoría de la sociedad; por ello -dijo- tanto el expresidente como sus acólitos perdieron la credibilidad por las constantes actitudes que van en contrarruta de las necesidades del pueblo boliviano.

“No olvidemos que Evo Morales se estaba haciendo la burla de lo que ha ocurrido el pasado 26 de junio en nuestro país, decía ‘no hubo muertos y, por tanto, no hubo un golpe de estado en nuestro país’; no se olvide, señor Evo Morales, que en la gestión 2019 cuando usted renunció a la presidencia de este país el 10 de noviembre, no existía ni un solo muerto; entonces, de acuerdo con su declaración no fue un golpe de Estado”, espetó.

Sin embargo, el titular de Gobierno aclaró que, para el gobierno actual, en 2019 sí hubo un golpe de Estado, porque un grupo minoritario utilizó la fuerza sin reconocer las formas de sucesión que dicta la Constitución Política del Estado (CPE). “Eso paso el 2019 y precisamente querían que pase en la gestión 2024: Lamentablemente, sus apetitos personales les impiden ver más allá de sus narices”, enfatizó.