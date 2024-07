Del Castillo observa que Evo Morales no tiene la fuerza suficiente para movilizar

El exmandatario pretende habilitarse como candidato a la presidencia en las elecciones generales de 2025 mediante la celebración de elecciones primarias.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, observó que el expresidente Evo Morales no tiene la “fuerza necesaria” para realizar movilizaciones en el país, de lo contrario ya habría ejecutado protestas sociales como amenaza de manera permanente.

“Si Evo Morales tuviese la fuerza necesaria ya hubiese bloqueado, ya se hubiese movilizado. Evidentemente el pueblo sabe que nadie apoya este tipo de posturas tan radicales que lo único que generan es enfermedad en la sociedad boliviana, ya lo hemos podido determinar cuántas veces en mayo, en junio, en agosto en todos los meses va a paralizar, en todos los meses iba a bloquear y paralizar el país, y esto no sucede debido a que la gran mayoría del pueblo boliviano no quiere enfrentarse, la gran mayoría del pueblo boliviano no quiere que los problemas se resuelvan en las calles, la gente va a resolver mediante las urnas y eso lo va a definir en 2025 cuando elija al siguiente gobierno”, afirmó el funcionario gubernamental en declaraciones a medios.

El exmandatario amenazó con movilizaciones sociales si la Asamblea Legislativa aprueba la ley de suspensión de las elecciones primarias como acordaron los partidos políticos en una reunión convocada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 10 de julio.

Morales está en desacuerdo con el aplazamiento de este proceso electoral porque considera que puede destrabar la crisis interna que afronta su partido para que los militantes definan con su voto definan si él o el presidente Luis Arce representan al MAS en las elecciones generales de 2025.

Para el ministro Del Castillo, si Morales intenta una nueva candidatura “volvería a pasar lo que pasó el año 2019” cuando se vulneró la Constitución que establece una sola reelección continua y se registraron enfrentamientos que dejaron muertos y heridos.

“Hubo enfrentamientos, hubo muertos, hubo gente exiliada, hubo un caos y un terror en la gestión 2019; precisamente por el tema de la reelección y ahora en 2024, Evo Morales quiere reeditar lo que pasó en la gestión 2019”, advirtió.

En 2019 se registró una crisis política que derivó en la renuncia el entonces presidente Morales y su posterior salida del país debido a movilizaciones ciudadanas y la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas de renunciar al cargo.

Esta última advertencia fue asumida como un “golpe de Estado” y posteriormente asumió la presidencia de Bolivia la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, quien ahora está detenida en una cárcel de La Paz por una supuesta conspiración contra Morales.