Descartan que Mendoza asuma la dirección de Ferias y Mercados de El Alto

Ante rumores de que el exlíder universitario del país, Max Mendoza, sería el nuevo Director de Ferias y Mercados de la Alcaldía de El Alto, desde la Secretaría Municipal de Gestión Institucional se negó el mismo y se calificó de “falacia”.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

“Es una falacia, es una mentira, es un chismerío que ha llegado a ellos, no sabemos quién se ha inventado. No existe en las planillas de la Alcaldía ese nombre, no es Director de Ferias y Mercados, es una mentira o estrategia para poder decir que estamos haciendo mal”, afirmó el secretario Municipal de Gestión Institucional, Rury Balladares.

El dirigente de un sector de los gremiales de El Alto, Rodolfo Mancilla, aseguró que tienen conocimiento que Mendoza será nombrado como Director en lugar de Eduardo Oropeza. “Nos hemos visto sorprendidos el viernes de que aparece destituido Eduardo Oropeza, quien era director de Ferias y Mercados con quien hemos trabajado la Ley 827, su reglamentación el decreto municipal, para facilitar los trámites”, afirmó.

APOYO

El dirigente de otro sector de los gremiales alteños, Pedro Balda, informó de la misma forma que Mendoza sería el nuevo responsable de Ferias. Se mostró conforme con la determinación de la Alcaldía alteña. “Vemos los cambios como positivo y si estos cambios van a ser para una mejor atención de la familia gremial nosotros siempre vamos a poyar y vamos a respetar la decisión de nuestra Alcaldesa. Nos anunciaron de que será Max Mendoza”, afirmó el dirigente.

El sector de Balda repudia las advertencias de “otros” gremiales en sentido de pedir la restitución del exdirector de Ferias y Mercados, Eduardo Oropeza. La Central Obrera Regional (COR) El Alto mostró su rechazo a la salida de Oropeza.