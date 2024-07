Diputada Lero pide a organismos internacionales asumir acciones por Venezuela

Frente a las movilizaciones y arremetida de la policía venezolana, la diputada de Comunidad Ciudadana, Toribia Lero, pide a los organismos internacionales pronunciarse y asumir acciones en defensa de los venezolanos que con su voto dieron fin al régimen chavista de Nicolás Maduro.

Santa Cruz.- “A estos dictadores lo único que les interesa es cómo someter al pueblo y a costa de ello gobernar, y en Bolivia estamos en ese camino, fuera de ello pedimos que no haya más violencia y pedimos a la comunidad internacional, a los organismos internacionales, que se pronuncien, que digan algo, no dicen nada, parece que no les interesa”, manifestó la diputada Lero.

El domingo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró ganador de las elecciones al presidente Nicolás Maduro, pese a las denuncias de la oposición de irregularidades en el proceso de conteo. Los resultados preliminares mostraban ganador al opositor Edmundo González. Frente a esos hechos, venezolanos se movilizaron en defensa de su voto, pero fueron reprimidos por la policía venezolana.

Ante ello, la diputada afirmó que más de 8 millones de venezolanos que huyeron del régimen de Maduro tenían la esperanza de retornar a su país y los que se quedaron en Venezuela lograr su libertad con un cambio de gobierno, y es por esa situación las protestas y movilizaciones.

“Pero como vemos a Maduro que no le importa lo que diga la comunidad internacional, sus vecinos, lo que le importa es como hacer el fraude, manipular, maniobrar su re reelección”, dijo Lero, quien espera que las movilizaciones no vayan en ascenso.