Diputado Arizaga reconoce que fueron ‘madrugados’ por una nueva paralización de la preselección judicial

El asambleísta mostró su extrañeza porque la acción presentada por el postulante inhabilitado Charles Mejía se resolvió en sólo una hora

Boris Bueno Camacho / La Paz

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Pablo Arizaga reconoció que los miembros de la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) fueron ‘madrugados’ con una resolución judicial que paraliza nuevamente el proceso de preselección de candidatos para el Órgano Judicial, cuando se disponían a tomar los exámenes orales a postulantes que fueron convocados para el efecto.

la Sala Constitucional Segunda del Tribunal de Justicia de Beni ordenó la paralización por el incumplimiento de una resolución judicial que dispuso la revisión de la inhabilitación del abogado Charles Mejía; sin embargo, la Comisión Mixta de Justicia Plural no analizó su caso lo que provocó que se emita una nueva medida cautelar con la consiguiente paralización de la etapa de exámenes orales en esa instancia.

“Hoy nos ‘madrugaron’, si vale el término, en horas de la noche, nos parece inoportuna que va más allá de lo que establece el ordenamiento jurídico vigente en la temática constitucional, hemos querido continuar con este proceso, pero no se puede tomar decisiones si no tenemos los dos tercios de la comisión, no hubo el apoyo para proseguir, la bancada arcista ha decidido que debería acatarse y no pudimos ingresar al examen como tal”, refirió el asambleísta.

Foto: captura pantalla

Arizaga, miembro de la Comisión de Constitución, lamentó la determinación de la justicia y expresó su molestia por estas paralizaciones que retrasan las elecciones judiciales; además, cuestionó que la justicia actúe de manera inmediata en algunos casos y otros demoren meses, ya que el recurso del postulante Mejía fue atendido en una hora entre la presentación de la demanda y la otorgación de la medida al abogado.

“Por memorial de fecha 01 de Julio del 2024, el accionante Charles Mejía Cardozo indica que pese (a) habérsele concedido la tutela de acción de amparo constitucional contra su inhabilitación como postulante a la preselección… se ha continuado con el cronograma de dicha convocatoria, señalando fecha de toma de examen a los postulantes en dicho cronograma de toma de examen no se encuentra el accionante”, señala una parte del fallo de la sala beniana.

Las comisiones de preselección tenían previsto iniciar la pasada jornada con el examen oral a los postulantes para concluir el siguiente lunes y así remitir el informe a la presidencia de la ALP para que se convoque al pleno legislativo y lo apruebe hasta finales de julio, de esa manera, se pueda enviar la lista definitiva al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Estábamos a minutos de poder empezar este proceso de evaluación, los postulantes ya estaban en sala esperando su turno, creíamos que iba a avanzar y ya no tener tropiezos; pero, no creo que sea casual, tampoco es una extrañeza o algo que no estaba previsto que sigamos teniendo estas acciones ‘constitucionales’ que han sido el artífice esencial para continuar este proceso”, puntualizó.

Foto: captura pantalla

El diputado mostró su extrañeza por el recurso de queja presentado por Mejía, porque el postulante tenía conocimiento que el tratamiento de las resoluciones de amparo recién inició este lunes en la Comisión de Constitución y que este martes se iba a iniciar similar acción en la de Justicia Plural, ya que el trabajo fue paralizado por las diferentes acciones constitucionales que impidieron la continuidad del proceso de preselección.

“No entendemos la desesperación de este postulante, entendemos que la Comisión de Justicia Plural lo hará en la mañana, notifiquen al postulante y al tribunal de garantías de esta resolución irregular y esperemos que en la tarde continuemos con la evaluación para que podemos seguir. (…) Estamos con los días contados para acabar este proceso y tener la certeza de que tendremos elecciones judiciales este 2024 y las generales el 2025”, enfatizó.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, dispuso un cuarto intermedio hasta que su par de Justicia Plural subsane la medida cautelar; asimismo, instruyó a los técnicos comunicar a los postulantes que esperaban su turno para ser evaluados sobre la determinación y solicitar un compás de espera para la notificación de la nueva fecha para el examen oral.