Diputado Astorga: el patrón del Chapare quiere imponer su candidatura a toda costa

Boris Bueno Camacho / La Paz

El exmandatario Evo Morales da por descontado su concurso en las elecciones nacionales del 2025 y ahora se dio la tarea de buscar el acompañante ideal para su fórmula, tal cual ha dejado sentado en una publicación hecha en su cuenta de la red social X en la que resalta la importancia del candidato vicepresidencial que ayude a resolver la crisis actual que atraviesa el país sobre todo en los ámbitos de la justicia y economía; de los cuales, además, responsabiliza al gobierno de Luis Arce Catacora.

“La designación del candidato a la vicepresidencia para las elecciones nacionales de 2025, es muy importante, porque debe ser alguien, mujer u hombre, de cualquier departamento, que se aboque con prioridad, al margen de sus obligaciones, a ayudar a resolver los graves problemas que deja el actual gobierno, como la crítica situación de la economía nacional y la justicia fundamentalmente, para devolverle al país su institucionalidad y su democracia”, escribió.

Las críticas no se hicieron esperar ya que ‘arcistas’ y opositores le recordaron que está inhabilitado para participar en los comicios nacionales del próximo año; además, Morales pasa por alto que aún no se llevó a cabo el congreso del Movimiento al Socialismo (MAS) que debe elegir una nueva directiva y a su candidato presidencial; sin embargo, el ala evista a la cabeza de su máximo líder avanza con celeridad para definir quién será el acompañante de Morales en la candidatura vicepresidencial del Movimiento al Socialismo (MAS).

Uno de los acérrimos críticos de Morales es el diputado de Comunidad Ciudana, Alberto Astorga, quien reafirmó que el exmandatario busca imponer su candidatura de manera ilegal incluso ante el contexto internacional cuando asegura que participará en las justas nacionales del próximo año, pese a que existe una sentencia constitucional que lo inhabilita a una nueva postulación.

“Es indignante como el patrón del Chapare sigue insistiendo, afirmando que va a ser candidato, prácticamente convirtiéndose en un mitómano en serie porque no quiere reconocer que ya no va a ser candidato en las elecciones de 2025, nosotros creemos que este es un caso cerrado, lo que Evo Morales está haciendo es un pataleo de ahogado, porque la sentencia constitucional se tiene que respetar y Evo Morales no va a ser candidato ni presidente de nuestro país”, aseguró.

Astorga coincidió con el alcalde paceño Iván Arias en que Morales es un ‘buitre de la política’, porque se benefició de la política durante los 14 años de su mandato y dejó al país en la aguda crisis económica que atraviesa por haber dilapidado los ingentes recursos económicos que recibió en sus pasadas gestiones; en ese sentido, aseveró que las leyes deben ser cumplidas por todas las personas y las instancias del Estado y estas señalan que el líder del MAS ya no puede ser candidato presidencial.

