Diputado Ayala lamenta que usen memes para desprestigiar las judiciales

El diputado Leonardo Ayala de Creemos lamentó que utilicen memes para desprestigiar el trabajo que realizan las comisiones que evalúan a los postulantes que aspiran a los altos cargos del Órgano Judicial. Afirmó que se debe concretar las elecciones judiciales para que así se vayan los magistrados autoprorrogados.

Santa Cruz.- “No pienso entrar en conjeturas, las comisiones tienen que seguir trabajando normalmente, lo que se ha visto son memes una persona una persona que está tratando de desprestigiar, hay que poner que cuando desprestigian una comisión la desprestigian completo, no estoy de acuerdo con eso, pienso que tenemos que ir a elecciones judiciales. No sé si lo habrá hecho o no lo habrá hecho no la veo a ella, yo estoy en el otro costado”, afirmó el diputado Ayala.

En redes sociales se hizo viral un video en el que la senadora del MAS, Patricia Arce, durante la evaluación de un postulante al TCP de Beni, realizaba movimientos atípicos para presuntamente indicarle la respuesta. Ese postulante obtuvo una puntuación perfecta en su prueba.

Ante ello, Ayala dijo que cada legislador debe responder por sus acciones, pero no deben afectar al trabajo de las comisiones de Justicia Plural y de Constitución que está conformado por legisladores de las tres fuerzas políticas.