Diputado Reyes: falta de quórum en la Comisión de Justicia Plural demuestra el boicot del arcismo

El asambleísta de CC cree que las elecciones judiciales no prosperarán porque afectan los intereses del gobierno.

Eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

La Comisión mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no pudo iniciar la sesión correspondiente para la toma de las evaluaciones orales a los candidatos al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura por la inasistencia de senadores y diputados del ala ‘arcista’ del Movimiento al Socialismo (MAS), lo que determinó que su presidente, el senador Roberto Padilla, declare un cuarto intermedio hasta la tarde de este viernes.

Para el diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana (CC), la ausencia de los asambleístas de la bancada que responde al presidente Luis Arce no hace otra cosa que corroborar la teoría del boicot del gobierno al proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales, porque pretende continuar con la prórroga de los magistrados de las altas cortes de Justicia.

“Está más que claro el sabotaje desde el Ejecutivo, seguramente los han mandado a sus operadores para que no logren conformar en la comisión el quórum suficiente para que no puedan funcionar, ese es el verdadero rostro del Ejecutivo de poner trabas al proceso desde el día 1, lo han hecho siempre, especialmente el señor Jáuregui y todos los que mandan en este caso al resto de la bancada, al resto de los diputados y senadores que no quieren un proceso de elección judicial”, denunció.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes. Foto: captura pantalla

En ese sentido, enfatizó que el presidente Luis Arce recurre a las salas constitucionales del TCP y a los ‘magistrados autoprorrogados’ para desbaratar el proceso, porque no tiene el control de la ALP, porque su bancada es reducida y es el único mecanismo al que puede recurrir el gobierno para continuar su gestión que funciona en base a decretos que son refrendados en el Órgano Judicial al que tiene cooptado.

“No auguro nada con la elección judicial, esperan que se declaren desiertas las convocatorias y que la gente ya no confíe en el proceso; en ese sentido, lograron desprestigiar a las comisiones y al proceso como tal en desmedro de la institucionalidad y, por supuesto, de la democracia, van a utilizar todas las artimañas posibles y no nos sorprendería que empiecen a bajar sus candidaturas que les responden”, refirió.

Sin embargo, el jefe de bancada del MAS en Diputados, Jerges Mercado, aseguró que existe la voluntad de los asambleístas del ala renovadora de esa tienda política de culminar con éxito el proceso de preselección judicial y rechazó las denuncias de opositores y ‘evistas’, quienes señalaron que es ese bloque el que busca hacer fracasar los comicios que tienen el objetivo de elegir a los próximos magistrados de los máximos tribunales de justicia.

“Cuando se trabó en mayo (la preselección) nosotros lo destrabamos, ahora que se ha trabado de vuelta nosotros lo hemos vuelto a destrabar, el presidente nos ha instado a que terminemos con esta preselección, el hermano Choquehuanca nos ha escuchado también mostrando voluntad política, incluso estaba dispuesto a convocar a la asamblea, fue la oposición interna y externa la que le dio la espalda a darle garantías a los miembros de las comisiones mixtas y dar certeza a los postulantes mediante una resolución camaral”, resaltó.