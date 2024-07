Diputados Reyes califica a Arce de adicto a los créditos y le advierte que no aprobarán nada

Legisladores de oposición advirtieron que no aprobarán los créditos que solicita el presidente Arce porque significa endeudar más a los bolivianos.

Santa Cruz.- El diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, afirmó que el gobierno de Luis Arce es adicto a los créditos, porque no cuenta con un plan para hacer frente a la crisis económica y por eso apunta sus dardos contra la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y exige la aprobación de créditos.

“Son adictos a los créditos, porque no hay forma de que levanten la economía sino es con créditos, no piensan en la política pública, en producción, no piensan en inversión, realmente es un gobierno que ha fracasado y ante tal fracaso el presidente lo que hace es deslindar y lavarse las manos”, dijo el legislador.

La noche del jueves, el presidente Arce en un mensaje que dio al país, pidió que la Asamblea Legislativa apruebe los créditos que están estancados en esa instancia legislativa. El crédito más importante –según Arce- es el de $us 100 millones, porque esos recursos servirán para reponer los gastos que se hicieron durante la emergencia del Covid-19 y que dará lugar a la compra inmediata de combustibles.

En ese sentido, Reyes sostuvo que “no aprobarán nada, porque simplemente está endeudando al país, a futuras generaciones para el derroche de recursos porque su modelo fracasó”, manifestó el legislador, quien sostuvo que lo primero que se debe hacer es cerrar las empresas públicas deficitarias “no privatizarlas, porque aquí ningún privado va a cargar el muerto de las empresas públicas”.