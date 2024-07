Dircabi subastará 34 vehículos incautados en Cochabamba

Los interesados en participar de la subasta pública deben presentar su carnet de identidad y depositar el 10% del valor de avalúo del vehículo de su interés.

Video BTV

eju.tv

El responsable distrital de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) en Cochabamba, Ademar Valda, anunció la subasta de 34 vehículos incautados que se llevará a cabo desde hoy hasta el 24 de julio.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La subasta incluye vagonetas, jeeps, automóviles, camionetas, minibuses, camiones y tracto camiones, que van desde los $us 767 como precio inicial hasta más de $us 36.500. Se espera recaudar alrededor de $us 205.000.

La subasta se realizará en el auditorio de Planificación de la Gobernación de Cochabamba. Los interesados deben presentar su carnet de identidad y depositar el 10% del valor de avalúo del vehículo de su interés, esto de manera física ante la notaria del recinto.

Valda especificó que la convocatoria es a nivel nacional, pero quienes estén implicados en delitos de narcotráfico, servidores del ministerio de Gobierno, y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, están excluidos del proceso de subasta.

Esta iniciativa busca no solo la recaudación de fondos, sino también la reutilización de bienes incautados, contribuyendo así a la economía local y nacional. La subasta presenta una oportunidad para los ciudadanos de adquirir vehículos a precios competitivos, fomentando la transparencia y legalidad en el proceso, agregó Valda.