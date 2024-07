Dirigente desmiente al viceministro: Cómo va a mentir al pueblo de que los incendios en Roboré están controlados

El presidente del Comité de Gestión del Área Protegida del Valle de Tucabaca, Rubén Darío Arias, desmintió este miércoles las declaraciones del viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, respecto a que los incendios en el municipio de Roboré estarían controlados.

Fuente: ANF

“Cómo va a mentir al pueblo boliviano, a la comunidad internacional que los incendios en Roboré están en etapa de enfriamiento. Señor Calvimontes visite el lugar y vea con sus propios ojos la realidad. La vida que se pierde de los bosques, esos animalitos (que mueren) no valen nada para usted. Es el colmo (…) sus mentiras”, dijo muy indignado el dirigente en un vídeo transmitido a través de las redes sociales.

En conferencia de prensa, Calvimontes informó que Bolivia tiene 11.756 focos de calor, lo que representa un récord, siendo que Santa Cruz y Beni concentran el 96% del total de focos.

“Estamos ingresando en un momento crítico. Tenemos oficialmente el registro de cinco incendios activos. En San Matías, El Puente, Concepción, Roboré y Naranjitos. También tenemos 129 efectivos militares y bomberos forestales”, señaló la autoridad.

Sobre Roboré, dijo después que “el incendio ya está controlado, estamos entrando en la etapa de liquidación y posteriormente de enfriamiento”.

“Pido a la población boliviana no creerle y pedimos que puedan ayudar con agua, combustible, vehículos, alimentación para los bomberos que están arriesgando su integridad física y que no ganan un peso porque son voluntarios. No hay condiciones logísticas para atender. Señor viceministro lo invitamos para venir a Roboré”, emplazó.

En este municipio cruceño el fuego es permanente desde hace un mes, el fin de semana ingresó hasta sus comunidades, como ser San Lorenzo Nuevo, San Lorenzo Viejo y Naranjal y poniéndoles en peligro.

Hace dos días, el Concejo Municipal de Roboré hasta declaró Desastre municipal a este municipio por los incendios forestales.

